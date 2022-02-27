Arabesque II Geçmis Bize Yak Şarkı Sözleri
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Işın Karaca
Arabesque II Geçmis Bize Yak
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Yağmurun sesine bak
Aşka davet ediyor
Cama vuran her damla
Beni harap ediyor
***
Bu yağmur seni benden
Alıp götüren yağmur
Aşkımızı sel gibi
Silip süpüren yağmur
***
Her damlada ah ettim
Hayatıma kahrettim
O kadar yalnızım ki
Seni nasıl kaybettim
Hayatıma kahrettim
Ooofff oooffff oooffff
***
Ne zaman kapım çalsa
Sen geldin sanıyorum
Korkarım ki aşkımı
Boş yere arıyorum
***
Yine yağmur yağacak
Seni benden alacak
En acı ızdırabın
Deryasına salacak
***
Her damlada ah ettim
Hayatıma kahrettim
O kadar üzgünüm ki
Seni nasıl kaybettim
Hayatıma kahrettim
Ooofff oooffff oooffff
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Nedir bu çektiğim senden
Gönül derdin hiç bitmiyor
Yediğin darbelere bak
Bu da mı sana yetmiyor
Gönül
***
Her çiçekten bal alırsın
Her gördüğünle kalırsın
Sen kendini ne sanırsın
Belki bir gün uslanırsın
Gönül
***
Uslan artık deli gönül
Bak gelip geçiyor ömür
Uslan artık deli divane
Gönül
***
Dünya sana kalır sanma
Geleciği dünden sorma
Her gün gördüğün rüyayı
Aldanıp da hayra yorma
Gönül
-
Kalbimdeki tatlı sızı
Sensin bu gönlümün yazı
Bakışların öyle güzel
Öldürüyor beni nazı
***
Karda açan çiçek gibi
Çölde yağan yağmur gibi
Sevincimsin mutluluksun
Sana öyle hasretim ki
***
Gülüm benim gülüm benim
Derdim aşkım canım benim
Ayırmasın tanrım bizi
Budur inan tek dileğim
***
Bir yürürse bahar yürür
Çiçek yürür peşin sıra
Gülüşlerin ömre bedel
Can katıyor bu canıma
***
Ufkumdaki güneş gibi
İçimdeki nefes gibi
Ne bir heves ne bir tutku
Kara sevda benimkisi
***
Gülüm benim gülüm benim
Derdim aşkım canım benim
Ayırmasın tanrım bizi
Budur inan tek dileğim
-
Karadır şu bahtım kara
Sözüm kâr etmiyor yâra
Sen düşürdün beni dara
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
***
Bilmez yar halimden bilmez
Akan gözyaşlarım silmez
Bir kere yüzüme gülmez
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
***
Kendim ettim kendim buldum
Kendim ettim kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah eyvah ey
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