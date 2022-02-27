Işın Karaca

Yağmur Yağmurun sesine bak Aşka davet ediyor Cama vuran her damla Beni harap ediyor *** Bu yağmur seni benden Alıp götüren yağmur Aşkımızı sel gibi Silip süpüren yağmur *** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar yalnızım ki Seni nasıl kaybettim Hayatıma kahrettim Ooofff oooffff oooffff *** Ne zaman kapım çalsa Sen geldin sanıyorum Korkarım ki aşkımı Boş yere arıyorum *** Yine yağmur yağacak Seni benden alacak En acı ızdırabın Deryasına salacak *** Her damlada ah ettim Hayatıma kahrettim O kadar üzgünüm ki Seni nasıl kaybettim Hayatıma kahrettim Ooofff oooffff oooffff

Gönül Nedir bu çektiğim senden Gönül derdin hiç bitmiyor Yediğin darbelere bak Bu da mı sana yetmiyor Gönül *** Her çiçekten bal alırsın Her gördüğünle kalırsın Sen kendini ne sanırsın Belki bir gün uslanırsın Gönül *** Uslan artık deli gönül Bak gelip geçiyor ömür Uslan artık deli divane Gönül *** Dünya sana kalır sanma Geleciği dünden sorma Her gün gördüğün rüyayı Aldanıp da hayra yorma Gönül

Gülüm Benim Kalbimdeki tatlı sızı Sensin bu gönlümün yazı Bakışların öyle güzel Öldürüyor beni nazı *** Karda açan çiçek gibi Çölde yağan yağmur gibi Sevincimsin mutluluksun Sana öyle hasretim ki *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın tanrım bizi Budur inan tek dileğim *** Bir yürürse bahar yürür Çiçek yürür peşin sıra Gülüşlerin ömre bedel Can katıyor bu canıma *** Ufkumdaki güneş gibi İçimdeki nefes gibi Ne bir heves ne bir tutku Kara sevda benimkisi *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın tanrım bizi Budur inan tek dileğim