Işın Karaca

Karşıma Çıkan Biri Gözünden Kalbi Belli Bir Anda Oldu Her Şey Gerçekten Gerçek Mi *** Aşk Gelir Birden Ani Tanımam Hiç Bir Mani Bir Anda Oldu Her Şey Gerçekten Gerçek Mi *** Karşıma Çıkan Biri Gözünden Kalbi Belli Bir Anda Oldu Herşey Gerçekten Gerçek Mi *** Aşk Gelir Birden Ani Tanımam Hiç Bir Mani Bir Anda Oldu Herşey Gerçekten Gerçek Mi *** Birlikte Gidelim Uçalım Göklerde Yıldızlar Dans Etsin *** Aşk Vaktinde *** Elini Belime Kalbini Kalbime Dünyadan Göçelim Uçalım Göklerde *** Bir Selam Versin Yanıma Gelsin Kendisi Gibi Dursun Karşımda *** Bir Beni Sevsin Yatıya Gelsin Aşk Ateşiyle Ölsek Yıllarca *** Yerleşik Ve Sırnaşık Birleşik Ve Ayrışık Hep Böyle Her Dem Böyle Gerçekten Gerçek Mi

Akşamları efkar basar Seni hatırlarım her gülüşte Gözlerimde hala yüzün Gitmedi olmuyor işte sende *** Şimdi hangi yoldan gideyim Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi Artık çok geç bir ümit daha yok Evlendi yar bu diyardan gitti *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim canım duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Akşamları efkar basar Seni hatırlarım her gülüşte Gözlerimde hala yüzün Gitmedi olmuyor istesem de *** Şimdi hangi yoldan gideyim Bir ışık tut Allah'ım duy sesimi Artık çok geç bir ümit daha yok Evlendi yar bu diyardan gitti *** Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim *** Görmemişim canım duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim Of görmemişim duymamışım Sensizlik nedir bilmemişim

Bu ara kendime gelemiyorum İşe güce aklımı veremiyorum İpin ucu kaçtı, bulamıyorum An geliyor çıldırıyorum *** Aşk hayatım çok karışık Ama kalbim buna önceden alışık Benim için hâlâ bir ışık Var mı acaba bilemiyorum *** Adam olamadık, bir tutunamadık Yolu bulamadık da kaybolduk Zaman çabuk geçti yakalayamadık Eş dost hepsi yalan oldu *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Bu ara kendime gelemiyorum İşe güce aklımı veremiyorum İpin ucu kaçtı, bulamıyorum An geliyor çıldırıyorum *** Aşk hayatım çok karışık Ama kalbim buna önceden alışık Benim için hâlâ bir ışık Var mı acaba bilemiyorum *** Adam olamadık, bir tutunamadık Yolu bulamadık da kaybolduk Zaman çabuk geçti yakalayamadık Eş dost hepsi yalan oldu *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun *** Şans yok, cepte para yok Ev araba yok, yok Allah yok Boş ver, akışına bırak her şeyi İnceldiği yerden kopsun Şans yok