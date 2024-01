Işın Karaca

O bi' yalnız, o bir kendine has Önlenemez durdurulamaz O hepimizin efendisi Elinden kalbi olanlar kurtulamaz O bi' özgür, o bir kahraman Dün, bugün, yarın, her zaman O bi' kural yıkıcı, yasak delici Onun adı aşk, gerisi yalan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Oyalama kendini, sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Ana dilimi bana sen öğrettin Oyalama kendini, sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Ana dilimi bana sen öğrettin Çabalama boşuna, hiç mümkünü yok Sen onu ıslah edemezsin O bi' bohem, o bir isyankar Onu ehlileştiremezsin Provası yok, antresi ani Yazıp, bozup temize çekemezsin O bi' kaçık, o bir utanmaz Asla kontrol edemezsin Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Oyalama kendini, sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Ana dilimi bana sen öğrettin Oyalama kendini, sen bittin Teslim bayrağını çektin Ey kalbim aşkına sağlık Ana dilimi bana sen öğrettin Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman, isyan isyan Yan, sevmediğine yan Yazık onca zaman...

Benim akılsız fikirsiz Boş şeylere takılı taş kafam Göz göre göre avucumdan uçup Hiç olmadık birine gitti adam Vah ben seni nasıl kaptırdım Kendime bunu nasıl yaptırdım Çantada keklik bu derken Başıma iki yaldız taktırdım Ben şimdi nerelere gideyim Ay ay ay aman Derdime kırmızı mum dikeyim Ay ay ay halim yaman Çiki çiki çikitam çikolatam Yelkenleri suya indirdin Oh canına deysin az bile Ben seni cin atına bindirdim Çiki çiki çikitam çikolatam Yelkenleri suya indirdin Oh canına deysin az bile Ben seni cin atına bindirdim Alacağı vereceği yok bu işin Belli ki dönüşü yok bu gidişin Geç oldu ama temiz oldu Yalanla dolanla hiç olmaz işim Vah ben seni nasıl kaptırdım Kendime bunu nasıl yaptırdım Çantada keklik bu derken Başıma iki yaldız taktırdım Ben şimdi nerelere gideyim Ay ay ay aman Derdime kırmızı mum dikeyim Ay ay ay halim yaman Çiki çiki çikitam çikolatam Yelkenleri suya indirdin Oh canına deysin az bile Ben seni cin atına bindirdim Çiki çiki çikitam çikolatam Yelkenleri suya indirdin Oh canına deysin az bile Ben seni çin atına bindirdim Çiki çiki çikitam çikolatam Yelkenleri suya indirdin Oh canına deysin az bile Ben seni cin atına bindirdim Çiki çiki çikitam çikolatam Yelkenleri suya indirdin Oh canına deysin az bile Ben seni cin atına bindirdim