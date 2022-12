Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın Hoş Bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Yetinmeyi bilir misin? Sana verdiği kadarıyla hayatın Hoş Bilsen de bilmesen de Yara bere içinde bu yollardan geçeceksin *** Kazanmayı isterdim kaybetmeyi değil Ama olmadı yar Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Kazanmayı isterdim kaybetmeyi değil Ama olmadı yar Kendini kayırıyor her insan önce Bu yüzden aşka kıyar *** Giderim alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim alışığım gitmelere Gerek yok isyan etmelere *** Giderim alışığım gitmelere Direndi bu can ne bitmelere Giderim alışığım gitmelere Gerek yok isyan etmelere