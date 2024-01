Işın Karaca

Zafer Bende Ardına bakma O kapıdan bir defa gitmek var Dönmek istersen Lütfen gel bendeki seni al Evde ne varsa topladım Her şeyinle bensiz kaldım Bir defa yoldan Çıktık, toplanmazsın, be adam Ah bile etmem Kurtuldum, yok oldum hayatından Herkese söyle, bu aşk bitti Şimdi sıra geldi seni Unutmaya Sensiz de döner dünya elbet Aşk meşk seninle eziyet Zafer bende, artık durumu kabul et Sensiz de döner dünya elbet Sevmek seninle eziyet Zafer bende, artık bitti, kabul et Bir defa yoldan Çıktık, toplanmazsın, be adam Ah bile etmem Kurtuldum, yok oldum hayatından Herkese söyle, bu aşk bitti Şimdi sıra geldi seni Unutmaya Sensiz de döner dünya elbet Aşk meşk seninle eziyet Zafer bende, artık durumu kabul et Sensiz de döner dünya elbet Aşk meşk seninle eziyet Zafer bende, artık bitti, kabul et Sensiz de döner dünya elbet (elbet) Aşk meşk seninle eziyet (seninle) Zafer bende (bende), artık durumu kabul et Sensiz de döner dünya elbet (elbet) Sevmek seninle eziyet Zafer bende (bende), artık bitti, kabul et

Dilan Ateş idim ışık oldum sende ışıdım Ömrümün son durağıydın duraksız oldum Sensiz akmayan dilimde bir gazel oldun *** Dilan, Dilan dağ başında fırtınam Dilan, Dilan, dilan özgürlüğümsün Dilan Dilan, Dilan dağ başında fırtınam Dilan, Dilan, Dilan özgürlüğümsün Dilan *** Karanlığın ortasında güneşim oldun Esaretin kuyusunda gökyüzüm oldun Beton duvarlar içinde gül bahçem oldun *** Dilan, Dilan ateş hırsızım Dilan Dilan, Dilan, Dilan gülüm dalım bal Dilan Dilan, Dilan ateş hırsızım Dilan Dilan, Dilan, Dilan gülüm dalım bal Dilan *** Hüzün dolu gözlerinde ülkemi sevdim Sevdanın hasat zamanı ateşim oldun Senin deli gözlerinde bir volkan oldum *** Dilan, Dilan dağ başında fırtınam Dilan, Dilan, Dilan ateş hırsızım Dilan Dilan, Dilan dağ başında fırtınam Dilan, Dilan, Dilan ateş hırsızım Dilan *** Dilan, Dilan dağ başında fırtınam Dilan, Dilan, Dilan ateş hırsızım Dilan Dilan, Dilan dağ başında fırtınam Dilan, Dilan, Dilan ateş hırsızım Dilan

Zifiri Sokaklarda Zifiri sokaklarda Puslu sabahlarda Körkütük fırtınada Sevdan omuzumda Sevdan omuzumda *** Savursan da gözlerini Soğusa da ellerin Buza çalar yüreğin Sevdan omuzumda Sevdan omuzumda *** Doruğunda dağların Denizinde baharın Tohumunda toprağın Sevdan omuzumda *** Sevdan omuzumda Savursan da gözlerini Soğusa da ellerin Buza çalar yüreğin Sevdan omuzumda Sevdan omuzumda

Ölümsüz Dünya Bak yine karanlıklar gidiyor Gün doğdu doğacak Bak yine yeşillendi dünya Çiçek açtı açacak Bin yıllık cefa artık bitmeli İnsanlar gülmeli canım, insanlar gülmeli *** Açıver kollarını, kollarını yaşama Yeni yeni sevdalara Bir adımlık yol uzakta değil Ölümsüz dünya canım, ölümsüz dünya *** Açıver kollarını, kollarını yaşama Yeni yeni sevdalara Bir adımlık yol uzakta değil Ölümsüz dünya canım, ölümsüz dünya *** Ağlayan gözler, sararan yüzler Gün gelir biter Bir umut senden, bir umut benden Birleşsin eller Yarınlar bizim bizim olacak Sevdalı yürekler canım, sevdalı yürekler *** Açıver kollarını, kollarını yaşama Yeni yeni sevdalara Bir adımlık yol uzakta değil Ölümsüz dünya canım, ölümsüz dünya *** Açıver kollarını, kollarını yaşama Yeni yeni sevdalara Bir adımlık yol uzakta değil Ölümsüz dünya canım, ölümsüz dünya *** Açıver kollarını, kollarını yaşama Yeni yeni sevdalara Bir adımlık yol uzakta değil Ölümsüz dünya canım, ölümsüz dünya *** Açıver kollarını, kollarını yaşama Yeni yeni sevdalara Bir adımlık yol uzakta değil Ölümsüz dünya canım, ölümsüz dünya

Aman Şimdi Bahçenin kapısın açtım Sanırsın cennete düştüm Bahçenin kapısın açtım Sanırsın cennete düştüm *** Yarinen tenha buluştum Öldüm yalvarı yalvarı Yarinen tenha buluştum Öldüm yalvarı yalvarı *** Aman şimdi yaman şimdi Dağlar başı duman şimdi Kavuşmamız ne hoş olur Ayrılmamız yaman şimdi *** Aman şimdi yaman şimdi Dağlar başı duman şimdi Kavuşmamız ne hoş olur Ayrılmamız yaman şimdi *** Turnalar uçar göllerde İsmin söylenir dillerde Turnalar uçar göllerde İsmin söylenir dillerde *** Garibim gurbet ellerde Kaldım yalvarı yalvarı Garibim gurbet ellerde Kaldım yalvarı yalvarı *** Aman şimdi yaman şimdi Dağlar başı duman şimdi Kavuşmamız ne hoş olur Ayrılmamız yaman şimdi *** Aman şimdi yaman şimdi Dağlar başı duman şimdi Kavuşmamız ne hoş olur Ayrılmamız yaman şimdi *** Aman şimdi yaman şimdi Dağlar başı duman şimdi Kavuşmamız ne hoş olur Ayrılmamız yaman şimdi

Kerküğün Zindanı Kerküğün zindanına attılar beni Kerküğün zindanına attılar beni Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni *** Bir yanımı dağladılar ateşle annem Bir yanımı dağladılar ateşle annem Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni *** Türkmen obalarından göçen anneler Türkmen obalarından göçen anneler Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler *** Gökkubbeyi sar sar mazlum feryadım Gökkubbeyi sar sar mazlum feryadım Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler

Aşk Kazanır Kardelenin beyazı adın dağlara yazılır Kardeşliğin vaktidir, dünya aşka bezenir Gözlerin, gözlerin Çoban yıldızı gibidir Gözlerin ince sızıdır *** Denizler kurusa bile Kutuplar çözülse bile Tarih yeniden yazılır Her zaman aşk kazanır *** Denizler kurusa bile Kutuplar çözülse bile Tarih yeniden yazılır Her zaman aşk kazanır *** Bir küçük kız çocuğu bebeğine ninni söyler Avucunda evreni tutar, evcilik oynar öylece Gülümser, gülümser Güller açar gül yüzünde Savaş biter yer yüzünde *** Denizler kurusa bile Kutuplar çözülse bile Tarih yeniden yazılır Her zaman aşk kazanır *** Denizler kurusa bile Kutuplar çözülse bile Tarih yeniden yazılır Her zaman aşk kazanır *** Denizler kurusa bile Kutuplar çözülse bile Tarih yeniden yazılır Her zaman aşk kazanır *** Denizler kurusa bile Kutuplar çözülse bile Tarih yeniden yazılır Her zaman aşk kazanır

Arkadaş Bir kıvılcım düşer önce, büyür yavaş yavaş Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardaş Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş *** Ortak olmak her sevince, her derde, kedere Ve yürümek ömür boyu, beraberce, el ele Olmasın hiç o ta içten gülen gözlerde yaş Bir gün gelip, ayrılsak bile seninle arkadaş *** Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu Ner'den gelip, nereye gittiğimi sen öğrettin bana Elimden tutup, karanlıktan aydınlığa sen çıkardın *** Bana yürümeyi öğrettin yeniden El ele ve daima ileriye Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile Biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız Ve aynı yolda yürüdükçe Gün gelir, ellerimiz yine dostça birleşir Ayrılsak bile kopamayız Ayrılsak bile kopamayız *** Ortak olmak her sevince, her derde, kedere Ve yürümek ömür boyu, beraberce, el ele Olmasın hiç o ta içten gülen gözlerde yaş Bir gün gelip, ayrılsak bile seninle arkadaş

Romen Kızı Bir Romen kızı göründü Tuna boyunda Bir Romen kızı göründü Tuna boyunda Elinde bir deste gül var ve de koynunda Elinde bir deste gül var ve de koynunda *** Romen kızı güller takmış ipek saçına Romen kızı güller takmış ipek saçına Henüz girmiş Romen kızı 15 yaşına Henüz girmiş Romen kızı 15 yaşına *** Söyle, söyle Romen kızı anan var mıdır Söyle, söyle Romen kızı anan var mıdır Ne anam var, ne de babam, ben bir öksüzüm Ne anam var, ne de babam, ben bir öksüzüm *** Sen bir öksüz, ben bir garip, alayım seni Sen bir öksüz, ben bir garip, alayım seni Alayım da, gurbet elde sarayım seni Alayım da, gurbet elde sarayım seni *** Alayım da, gurbet elde sarayım seni Alayım da, gurbet elde sarayım seni Alayım da, gurbet elde sarayım seni Alayım da, gurbet elde sarayım seni

Gelin Arkadaşlar Hacılar köyünü bastığım oldu Tütünün de denkleri yastığım oldu Zalim arkadeşlerim kaçtığım oldu *** Gelin arkadeşler gelin yanıma *** Sebebim tütündür basın yaralarıma *** Hacılar köyüne varamadım Tütüncü beyinin kızını alamadım Gelen belalara karşı durmazdım *** Gelin arkadeşler gelin yanıma Sebebim tütündür basın yaralarıma...