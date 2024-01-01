Işın Karaca

-
Pencere önündeyim ıssız bucaksız gecelerde
Kalbim göçük altında kalmış gibi
Görmüyo' gözüm hiçbir şeyi, kalmamış feri bile
Ruhum bedenimden ayrılmış gibi
***
Değil İstanbul'u, dünyayı görecek hâl yok bende
Her şey puslu sanki
***
Ben zamanın akıp giden sel gibi önündeyim
Düşe kalka, savrula savrula kum gibi içindeyim
Her yanından asılmışım hayata, dibindeyim
Bırakmadım bir an bile, bak yine seninleyim
***
Ben zamanın akıp giden sel gibi önündeyim
Düşe kalka, savrula savrula kum gibi içindeyim
Her yanından asılmışım hayata, dibindeyim
Bırakmadım bir an bile, bak yine seninleyim
***
Pencere önündeyim ıssız bucaksız gecelerde
Kalbim göçük altında kalmış gibi
Görmüyo' gözüm hiçbir şeyi, kalmamış feri bile
Ruhum bedenimden ayrılmış gibi
***
Değil İstanbul'u, dünyayı görecek hâl yok bende
Her şey puslu sanki
***
Ben zamanın akıp giden sel gibi önündeyim
Düşe kalka, savrula savrula kum gibi içindeyim
Her yanından asılmışım hayata, dibindeyim
Bırakmadım bir an bile, bak yine seninleyim
***
Ben zamanın akıp giden sel gibi önündeyim
Düşe kalka, savrula savrula kum gibi içindeyim
Her yanından asılmışım hayata, dibindeyim
Bırakmadım bir an bile, bak yine seninleyim
-
Çok günler geçti, mevsimler
Meğer bana yaklaştırıyormuş seni, hüzünler
Çektiğim ne acılar vardı; yarası geçti, izi kaldı
Nefes alamadığım günler son buldu
***
Yalnız değilim, savaştım
Kendime dersler çıkardım
Ben bitti şimdi sıra bize geldi
***
Aklında kalanlara helal olsun
Ne pişmanım ne kırgın selam olsun
Hayat çok şey aldı benden seni verdi
Benim filmim şimdi vizyona girdi.
***
Çok uzakta şimdi o hüzünler
Neler neler yaşattı da geçti zor günler
Yalnız değilim, savaştım
Kendime dersler çıkardım
Ben bitti şimdi sıra bize geldi
***
Aklında kalanlara helal olsun
Ne pişmanım ne kırgın selam olsun
Hayat çok şey aldı benden seni verdi
Benim filmim şimdi vizyona girdi.
-
Kim Ne Derse Desin Acıyor Hem de Çok Acıyor
Aşkı Yananlardan Yakınandan Sor
Kalbi Ateşten Korumak İçin
Nereye Gitsen De Boş
Acısı Da Geliyor Yakamda Duruyor
***
Aşk Adamı Eritir Bitirir Acımaz Bile Bile
Kalp Çekiyor Çekiyor Acıyı Seviyor
Onu Diye
Görmezse Gözlerim Duymazsam Senden Hediye Seve Seve
Aşkı Yananlardan Yakınandan Sor
***
Aşk Adamı Eritir Bitirir Acımaz Bile Bile
Kalp Çekiyor Çekiyor Acıyı Seviyor
Onu Diye
Görmezse Gözlerim Duymazsam Senden Hediye Seve Seve
Aşkı Yananlardan Yakınandan Sor
-
Üzerine düşmem artık
Üzülme kotamı doldurdum, yorgunum
Peşine düşmeye derman yok,
Halim harap, hiç neşem yok
Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok
Peşine düşmeye derman yok,
Halim harap, hiç neşem yok
Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok
***
Ben sana hala vurgunum
Bitmedi sevdan, yangınım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen yastayım
***
Ben sana hala vurgunum
Bitmedi sevdan, yangınım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen yastayım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen hastayım
***
Üzerine düşmem artık
Üzülme kotamı doldurdum, yorgunum
Peşine düşmeye derman yok,
Halim harap, hiç neşem yok
Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok
Peşine düşmeye derman yok, sarkisozu.info
Halim harap, hiç neşem yok
Bir kuru yaprak misali rüzgardayım bir yönüm yok
***
Ben sana hala vurgunum
Bitmedi sevdan, yangınım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen yastayım
***
Ben sana hala vurgunum
Bitmedi sevdan, yangınım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen yastayım
Ah yine gelsen, her şeyi silsen
Bir bilebilsen hastayım
-
Bilmediğimden değil
Sevgiyi konuşmam öyle her zaman
Bazen kendimle bile
Ama sadece sen bil diye
Onca yıl bekledim
Her temmuz akşamı gelirsin diye
Dostlar değişti
Adresler değişti
Sesler değişti
Bir sen
Dostlar değişti
Adresler değişti
Sesler değişti
Bir sen değişmedin
Bilmediğimden değil
Sevgiyi konuşmam öyle her zaman
Bazen kendimle bile
Ama sadece sen bil diye
Onca yıl bekledim
Her temmuz akşamı gelirsin diye
Dostlar değişti
Adresler değişti
Sesler değişti
Bir sen
Dostlar değişti
Adresler değişti
Sesler değişti
Bir sen
Dostlar değişti
Adresler değişti
Sesler değişti
Bir sen
Dostlar değişti
Adresler değişti
Sesler değişti
Bir sen değişmedin
-
Eziyeti bana bu sevdanın
Unutsam olmuyor unutmasam ölüyorum
Hasretin canıma zincirli
Bir kelepçe sanki çıkarsam çıkmıyor
Bir deli masal içindeyim
Ellerimi günaha buladım
Ah bu can uğruna ölmeli
Şikâyet etmeden acıyla sevmeli
Karşına geçip gururdan vazgeçsem
Ağlasam yalvarsam ne fayda
Ne sen dönersin bu yoldan bundan sonra
Ne dünya döner düzenden
Karşına geçip gururdan vazgeçsem
Ağlasam yalvarsam ne fayda
Ne sen dönersin o yoldan bundan sonra
Ne dünya döner düzenden
Eziyeti bana bu sevdanın
Unutsam olmuyor unutmasam ölüyorum
Hasretin canıma zincirli
Bir kelepçe sanki çıkarsam çıkmıyor
Bir deli masa içindeyim
Ellerimi günaha buladım
Ah bu can uğruna ölmeli
Şikâyet etmeden acıyla sevmeli
Karşına geçip gururdan vazgeçsem
Ağlasam yalvarsam ne fayda
Ne sen dönersin o yoldan bundan sonra
Ne dünya döner düzenden
Karşına geçip gururdan vazgeçsem
Ağlasam yalvarsam ne fayda
Ne sen dönersin o yoldan bundan sonra
Ne dünya döner düzenden
-
Çok günler geçti, mevsimler
Meğer bana yaklaştırıyormuş seni, hüzünler
Çektiğim ne acılar vardı; yarası geçti, izi kaldı
Nefes alamadığım günler son buldu
***
Yalnız değilim, savaştım
Kendime dersler çıkardım
Ben bitti şimdi sıra bize geldi
***
Aklında kalanlara helal olsun
Ne pişmanım ne kırgın selam olsun
Hayat çok şey aldı benden seni verdi
Benim filmim şimdi vizyona girdi.
***
Çok uzakta şimdi o hüzünler
Neler neler yaşattı da geçti zor günler
Yalnız değilim, savaştım
Kendime dersler çıkardım
Ben bitti şimdi sıra bize geldi
***
Aklında kalanlara helal olsun
Ne pişmanım ne kırgın selam olsun
Hayat çok şey aldı benden seni verdi
Benim filmim şimdi vizyona girdi.
-
Belki de aşk
Soyumuz tükenmesin diye
Kendimize söylediğimiz bembeyaz bir yalan
Var mısın yüzleşmeye?
Az biraz keşfetmeye
Zamanı gelince
Özümüze dönmeye
Ne saçma
Korkmak sonlardan
Ne fayda
Kaçılmaz ki sevdalardan
Her şey aşktan
Gel n’olur gel
Geç olmadan
Her şey aşktan
Ne saçma
Korkmak sonlardan
Ne fayda
Kaçılmaz ki sevdalardan
Her şey aşktan
Gel n’olur gel
Geç olmadan
Her şey aşktan
Belki de aşk
Soyumuz tükenmesin diye
Kendimize söylediğimiz bembeyaz bir yalan
Var mısın yüzleşmeye?
Az biraz keşfetmeye
Zamanı gelince
Özümüze dönmeye
Ne saçma
Korkmak sonlardan
Ne fayda
Kaçılmaz ki sevdalardan
Her şey aşktan
Gel n’olur gel
Geç olmadan
Her şey aşktan
Ne saçma
Korkmak sonlardan
Ne fayda
Kaçılmaz ki sevdalardan
Her şey aşktan
Gel n’olur gel
Geç olmadan
Her şey aşktan
Ne saçma
Korkmak sonlardan
Ne fayda
Kaçılmaz ki sevdalardan
Her şey aşktan
Gel n’olur gel
Geç olmadan
Her şey aşktan
-
Hiç haberim yok uykularım öyle derin ki
Zaten bilme sana yangın biri var bu şehirde
Hiç insafın yok yaralarım öyle derin ki
Sakın silme izi kalsın aşkımın kalbinde
Her sabah güneşle birlikte sen doğar tenime
Kokun her yanına sinmişken ben baş edemem bu işle
***
Bitmiyor gecem olmuyor sabah sensizken
Dinmiyor acım geçmiyor zaman yalnızken
Ellerim soğuk titriyor bu ten hasretten
Sil olanları çık gel artık her neredeysen
***
Hiç haberim yok uykularım öyle derin ki
Zaten bilme sana yangın biri var bu şehirde
Hiç insafın yok yaralarım öyle derin ki
Sakın silme izi kalsın aşkımın kalbinde
Her sabah güneşle birlikte sen doğar tenime
Kokun her yanına sinmişken ben baş edemem bu işle
***
Bitmiyor gecem olmuyor sabah sensizken
Dinmiyor acım geçmiyor zaman yalnızken
Ellerim soğuk titriyor bu ten hasretten
Sil olanları çık gel artık her neredeysen
***
Bitmiyor gecem olmuyor sabah sensizken
Dinmiyor acım geçmiyor zaman yalnızken
Ellerim soğuk titriyor bu ten hasretten
Sil olanları çık gel artık her neredeysen
-
Artık sana "Git" diyebilmek için gücüm var
Daha ne kadar dayanabilirdim ki, söyle hadi, ne kadar?
Ne çok şeyden vazgeçmiştik aşkta kazanalım derken
Ne hevesliymişsin yaşamaya, bitmedi hiç acelen
Kaç saat geçti, daha sesin odalarda
Ne oldu da aldın aşkı benden bir anda?
Yalnızlıkla tanıştım bur'da
Senden sonra sevdiğim o
Yaralarımı sardı yokluğunda
Uyuttu beni koynunda
Sensizlikle savaştım bur'da
Senden sonra öptüğüm o
Yaralarımı sardı yokluğunda
Uyuttu beni koynunda
Artık sana git diyebilmek için gücüm var
Daha ne kadar dayanabilirdim ki, söyle hadi, ne kadar?
Ne çok şeyden vazgeçmiştik aşkta kazanalım derken
Ne hevesliymişsin yaşamaya, bitmedi hiç acelen
Kaç saat geçti, daha sesin odalarda
Ne oldu da aldın aşkı benden bir anda?
Yalnızlıkla tanıştım bur'da
Senden sonra sevdiğim o
Yaralarımı sardı yokluğunda
Uyuttu beni koynunda
Sensizlikle savaştım bur'da
Senden sonra öptüğüm o
Yaralarımı sardı yokluğunda
Uyuttu beni koynunda
Yalnızlıkla tanıştım bur'da
Senden sonra sevdiğim o
Yaralarımı sardı yokluğunda
Uyuttu beni koynunda
Sensizlikle savaştım bur'da
Senden sonra öptüğüm o
Yaralarımı sardı yokluğunda
Uyuttu beni koynunda
-
Ardına bakma
O kapıdan bir defa gitmek var
Dönmek istersen
Lütfen gel bendeki seni al
Evde ne varsa topladım
Her şeyinle bensiz kaldım
Bir defa yoldan
Çıktık, toplanmazsın, be adam
Ah bile etmem
Kurtuldum, yok oldum hayatından
Herkese söyle, bu aşk bitti
Şimdi sıra geldi seni
Unutmaya
Sensiz de döner dünya elbet
Aşk meşk seninle eziyet
Zafer bende, artık durumu kabul et
Sensiz de döner dünya elbet
Sevmek seninle eziyet
Zafer bende, artık bitti, kabul et
Bir defa yoldan
Çıktık, toplanmazsın, be adam
Ah bile etmem
Kurtuldum, yok oldum hayatından
Herkese söyle, bu aşk bitti
Şimdi sıra geldi seni
Unutmaya
Sensiz de döner dünya elbet
Aşk meşk seninle eziyet
Zafer bende, artık durumu kabul et
Sensiz de döner dünya elbet
Aşk meşk seninle eziyet
Zafer bende, artık bitti, kabul et
Sensiz de döner dünya elbet (elbet)
Aşk meşk seninle eziyet (seninle)
Zafer bende (bende), artık durumu kabul et
Sensiz de döner dünya elbet (elbet)
Sevmek seninle eziyet
Zafer bende (bende), artık bitti, kabul et