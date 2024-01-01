İskender Doğan

Kan ve Gül Kan ve gül, gülle diken Sevgim ve sen Birbirine dönük sırt Sen ve ben *** Kan ve gül, gülle diken Sevgim ve sen Birbirine dönük sırt Sen ve ben Bilmem anlatabiliyor muyum? *** Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Özlüyorum, gidiyor musun? Sevdikçe itiyor musun? Peki, öyle olsun *** Sarılıp öpen Ağlayıp gülen Sonra kaçıp giden Fırtınayla sakin gece Bir bilmece *** Sarılıp öpen Ağlayıp gülen Sonra kaçıp giden Fırtınayla sakin gece Bir bilmece Bilmem anlatabiliyor muyum? *** Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Özlüyorum, gidiyor musun? Sevdikçe itiyor musun? Peki, öyle olsun *** Seviyorum, seviyor musun? Ağlıyorum, gülüyor musun? Özlüyorum, gidiyor musun? Sevdikçe itiyor musun? Peki, öyle olsun *** Seviyorum Ağlıyorum Özlüyorum *** Seviyorum Ağlıyorum Özlüyorum

İkimize Birden Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)