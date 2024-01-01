İskender Doğan

Söyleyemem Gözlerime bakarsan sen anla kalbimi Ben sana söyleyemem seni çok sevdiğimi Güneşin batışı hüzün yaprağın düşmesi hüzün Sevdin mi? sevmedin mi? Yok mu bana bir sözün, bir sözün *** Yok işte cesaretim boynu bükük kaldım Duvarlara sor, ağaçlara sor ismini yazdım Yok işte cesaretim boynu bükük kaldım Gecelere sor, sevenlere sor seni anlattım *** Bana sorma sakın sorma söyleyemem, söyleyemem Konuşmayan dillerin kalpleri nasıl kanıyor Sen orda ben burda sevgin kalbimi dağlıyor Bir sözün güneş bir gülüşünse bahar Her yerde sen ama içimde sonbahar, sonbahar *** Yok işte cesaretim boynu bükük kaldım Duvarlara sor, ağaçlara sor ismini yazdım Yok işte cesaretim boynu bükük kaldım Gecelere sor, sevenlere sor seni anlattım *** Bana sorma sakın sorma söyleyemem, söyleyemem Yok işte cesaretim boynu bükük kaldım Duvarlara sor, ağaçlara sor ismini yazdım Yok işte cesaretim boynu bükük kaldım Gecelere sor, sevenlere sor seni anlattım

Hep O Kışı Hatırlarım Hep o kışı hatırlarım Karlarla yağmıştın Saçlarının arasında eriyene kadar Kaybolana kadar saklanmıştın *** Hep o kışı hatırlarım Çektiğin ağlarla gelmiştin Denizden uzakta yaşanırmış sandın Çok kısa sürdü oysa yaşamın *** Hiç üzülmezdim böyle Baharın geldiğine Ne karlar kaldı yerde Ne bir dalga denizde Yine de kendimi tutamam Hep o kışı hatırlarım

Varsın Olmasın Ayrılamam yaşayamam sensiz demiştin Nerde şimdi o yeminler Bitmeyecek sevgiler Dolsun artık kadehler Üzülmeye değmezler *** Varsın olmasın Sevda böyleyse Kırılan kalpler ise *** Bir bakışta sen kalbime girivermiştin Nerde şimdi o yeminler Bitmeyecek sevgiler Dolsun artık kadehler Üzülmeye değmezler *** Varsın olmasın Sevda böyleyse Kırılan kalpler ise

Arkadaşımın Aşkısın Hakkım Yok Seni Sevmeye Çıktın Karşıma Ne Diye Sen Başkasının Malısın Kalbim Bunu Nerden Anlasın Unutmam Lazım Çünkü Sen Arkadaşımın Aşkısın *** Kaderin Oyunu Bu Bana Göstermesin Seni Bana Karşımda Olsanda Bakmam Arkadaşımı Aldatmam İsterse Kalbim Ağlasın Arkadaşımın Aşkısın *** Ümit Verme İnsanım Ben Çek Bakışlarını Benden Şüphe De Etme Sevgimden *** Kalbim Yalnız Senin Değil Arkadaşımın da Bunu Bil Tercihle Geçerse Ömrüm Yaşayamam Ben Ölürüm Dikkat Kimse Anlamasın Arkadaşımın Aşkısın *** Dinleyince Bu Şarkımı Anlayacaksın Hatanı İki Dost Arasına Girdin Yalnız Onu Sevindirdin Dikkat Kimse Anlamasın Arkadaşımın Aşkısın *** Kimseyle Hiç Dertleşemem Başkasını da Sevemem Ölmek İster Ah Ölemem Dikkat Et Anlaşılmasın Bırak Kalbim Ağlasın Arkadaşımın Aşkısın...

Merhaba Gözlerim kurşun gibi ağır ağır açıldı bu sabah Merhaba dünya Penceremdeki güvercin, tahta masam, boş şişeler Can dostum çomar, merhaba Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen Yeni bir gün doğdu, merhaba, dostlar merhaba Yeni bir gün doğdu, merhaba *** Gözlerim kurşun gibi ağır ağır açıldı bu sabah Merhaba dünya *** Hava ayaz mı ayaz, ellerim ceplerimde Bir türkü tutturmuşum, duyuyorsun değil mi? Çalacak bir kapım yok, mutluluğa hasretim Artık sokaklar benim, görüyorsun değil mi? *** Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? *** Bir resmin kalmış bende, tam ortadan yırtılmış Hani siyah kazaklı, biliyorsun değil mi? Gözlerimden süzülen birkaç damla anıda Senin sıcaklığın var, anlıyorsun değil mi? *** Zaman akmıyor sanki, saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? *** Ya dön bana artık, duyuyor musun beni? Ya çık git dünyamdan, anlıyorsun değil mi? *** Kim demişse iki gönül bir olunca Samanlık seyranmış, bir de bana sorsa El kızı doyar mı çavdar ekmeğiyle Babası büyütmüş baklava, börekle Geriye ne kaldı, bir kuru sevdayla Ne köy olur benden, ne de kasaba *** Gerçekler yaşam gibi Ağır ağır önümden geçiyor Yine de merhaba *** Ne köy olur senden, ne de kasaba Ne köy olur senden, ne de kasaba *** Bir yaşam gerçek gibi Ağır ağır sonuna geliyor, son bir kez merhaba *** Çoktan uçmuş güvercin, tahta masam devrilmiş Can dostum çomar uykuda Tatlı komşu Ayşe teyze, emekli Salih öğretmen Hepinize hepinize elveda, dostlar elveda *** Gözlerim kurşun gibi ağır ağır kapandı bu gece Elveda

Belki Bugün Belki Yarın Belki bugün, belki yarın Beklemekle geçti hayatım Sevgi denen o rüyadan gözyaşlarıyla uyandım Belki bugün, belki yarın Beklemekle geçti hayatım Sevgi denen o rüyadan gözyaşlarıyla uyandım ** Nasıl sevdiğim,nasıl seni İlah oldun sana kaptım Nerdeysen hep orda kal Geleceksen gelme sakın Nerdeysen hep orda kal Geleceksen gelme sakın ** Belki bugün, belki yarın Her şeyi sen,sen yarım bıraktın Yalnız benden aşktan değil Sen kendinden bile kaçtın ** Nasıl sevdiğim,nasıl seni İlah oldun sana kaptım Nerdeysen hep orda kal Geleceksen gelme sakın Nerdeysen hep orda kal Geleceksen gelme sakın