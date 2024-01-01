İskender Paydaş

-
Denize açıldım sevmeye sevilmeye
Anladım sevmek gibisi yok
Yağmura soyundum yavaş yavaş yağar diye
Damlalarda yüzmek gibisi yok
Yokluğun varlığın bir
Dünüm yok yarınım sır
***
Nasıl inanırım sana
Bu yürek ağır bana
Sevgin öyle uzaklarda
Nefes alsan da yanımda
***
Nasıl inanırım sana
Bu yürek ağır bana
Sevgin öyle uzaklarda
Nefes alsan da yanımda
Bu aşk fazla sana
***
Denize açıldım sevmeye sevilmeye
Anladım sevmek gibisi yok
Yağmura soyundum yavaş yavaş yağar diye
Damlalarda yüzmek gibisi yok
Yokluğun varlığın bir
Dünüm yok yarınım sır
***
Nasıl inanırım sana
Bu yürek ağır bana
Sevgin öyle uzaklarda
Nefes alsan da yanımda
***
Nasıl inanırım sana
Bu yürek ağır bana
Sevgin öyle uzaklarda
Nefes alsan da yanımda
***
Bu aşk fazla sana
Bu aşk fazla sana
Bu aşk fazla sana
La- lal- la ha
La- lal- la ha
La- lal- la ha
La- lal- la ha
La- lal- la ha
La- lal- la ha
La- lal- la ha
La- lal- la ha
***
Yokluğun varlığın bir
Dünüm yok yarınım sır
Nasıl inanırım sana
Bu yürek ağır bana
Sevgin öyle uzaklarda
Nefes alsan da yanımda
***
Nasıl inanırım sana
Bu yürek ağır bana
Sevgin öyle uzaklarda
Nefes alsan da yanımda
Bu aşk fazla sana
Bu aşk fazla sana
-
Bir derdim var dinleyin
Ey gökteki yıldızlar
Beni benden çalarak
Kaybolup gitti yıllar
***
Aşk, aşk, aşk yüzünden
Izdıraba kul oldum
Ömrüm böyle tükendi
Ne kadar zalim yıllar
***
Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor
Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor
Of aşk yüzünden
***
Arap saçına döndüm
Çöz beni arap saçı
Çivi çiviyi söker
Budur bunun ilacı
Budur bunun ilacı
***
Sen gittin saçlarıma
Erimez karlar yağdı
Mevsimlerin tadı yok
Baharım sende kaldı
***
Ansızın geliverdin
Haber bile vermedin
Hem kendin harap oldun
Hem beni benden ettin
***
Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor
Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor
Of aşk yüzünden
***
Arap saçına döndüm
Çöz beni arap saçı
Çivi çiviyi söker
Budur bunun ilacı
Budur bunun ilacı
***
Arap saçına döndüm
Çöz beni arap saçı
Çivi çiviyi söker
Budur bunun ilacı
Budur bunun ilacı
-
İnsanlık için, barış için
Sevgi dolu bir dünya için
Batsın bu dünya
***
Yazıklar olsun, yazıklar olsun
Kaderin böylesine, yazıklar olsun
Her şey karanlık, nerede insanlık
Kula kulluk edene, yazıklar olsun
***
Batsın bu dünya, bitsin bu rüya
Ağlatıp da gülene, yazıklar olsun
Dolmamış çileler, yaşanmamış dertler
Hasret çeken gönül, benim mi olsun
***
Ben ne yaptım, kader sana
Mahkum etti, beni bana
Her nefeste, bin sitem ver
Şikayetim yaradana, şikayetim yaradana
***
Şaşıran sen mi yoksa ben meyim bilemedim
Öyle bir dert verdin ki, kendime gelemedim
Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım
Ooof of of of of ooooof oooof oof
***
Daha güzel, daha mutlu, daha adıl
Sevgi dolu bir dünya için
Barış için, insanlık için
Batsın bu dünya
***
Insanlık için, barış için
Sevgi dolu bir dünya için
Batsın bu dünya
***
Ben mi yarattım, ben mi yarattım
Derdi ızdırabına, ben mi yarattım
Günah zevk olmuşsa, vefa vurulmuşsa
Düzen bozulmuşsa, ben mi yarattım
***
Arkadaşlar hazır mısınız?
***
Batsın bu dünya, bitsin bu rüya
Aşksız geçen ömrüme, yazıklar olsun
Dolamamış çileler, yaşanmamış dertler
Hasret çeken gönül, benim mi olsun
***
Ben ne yaptım, kader sana
Mahkum etti, beni bana
Her nefeste, bin sitem ver
Şikayetim yaradana, şikayetim yaradana
***
Şaşıran sen mi yoksa ben meyim bilemedim
Öyle bir dert verdin ki, kendime gelemedim
Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım
Ooof of of of of ooooof oooof oof
-
-
Hasret vuruyor gecenin koynunda
Anılar vuruyor gözyaşlarıma
Çılgın bulutlar dönüyor başımda
Uykusuz geceler kapımda
***
Yıkılsa dünya kıyamet kopsa
Yine de vazgeçmem
Ölürüm derdimden
Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm
***
Yine yoksun diye düşmanım her güne
Dursun dünya dönmesin sensiz
Yaşatmasın oof Allah'ım sensiz
Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm
Yine yoksun diye düşmanım her güne
***
Hasret vuruyor gecenin koynunda
Anılar vuruyor gözyaşlarıma
Çılgın bulutlar dönüyor başımda
Uykusuz geceler kapımda
Yıkılsa dünya kıyamet kopsa
Yine de vazgeçmem ölürüm derdimden
***
Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm
Yine yoksun diye düşmanım her güne
Dursun dünya dönmesin sensiz
Yaşatmasın oof Allah'ım sensiz
***
Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm
Yine yoksun diye düşmanım her güne
***
Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm, gülüm
Yine yoksun diye düşmanım her güne, düşmanım
Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm
Yine yoksun diye düşmanım her güne
-
-
Huuu... Seve seve seve seve
Oooo... Seve seve seve seve
Ou ou ov... Durdu sanma kalp sustu kirpikler
Filikasızsan böyle olur
Beni seyretme biraz da sen yüz
Denizde bulduğun senin olur
Seni seve seve seve seve hisler aleyhinde
Yüzün her halinle hayalimde
Korktum hayaletinle
Nasıl yani bütün bize bu olanlar
Zaman çok çabuk geçiyor diye
Özleten bekleten beklenen ümitlerin
Elinde bir tane gül olmaz mı be
Seve seve seve seve
Oooo... Seve seve seve seve
Ou ou ov. Durdu sanma kalp sustu kirpikler
Filikasızsan böyle olur
Beni seyretme biraz da sen yüz
Denizde bulduğun senin olur
Seni seve seve seve seve hisler aleyhinde
Yüzün her halinle hayalimde
Korktum hayaletinle
Nasıl yani bütün bize bu olanlar
Zaman çok çabuk geçiyor diye
Özleten bekleten beklenen ümitlerin
Elinde bir tane gül olmaz mı be
***
Nasıl yani bütün bize bu olanlar
Zaman çok çabuk geçiyor diye
Özleten bekleten beklenen ümitlerin
Elinde bir tane gül olmaz mı be
Nasıl yani bütün bize bu olanlar
Zaman çok çabuk geçiyor diye
Özleten bekleten beklenen ümitlerin
Elinde bir tane gül olmaz mı be
***
Nasıl yani bütün bize bu olanlar
Zaman çok çabuk geçiyor diye
Özleten bekleten beklenen ümitlerin
Elinde bir tane gül olmaz mı be
Atiye – Mirkelam:
Seni seve seve seve seve hisler aleyhinde
Yüzün her halinle hayalimde
Korktum hayaletinle
Nasıl yani bütün bize bu olanlar
Zaman çok çabuk geçiyor diye
Özleten bekleten beklenen ümitlerin
Elinde bir tane gül olmaz mı be... Olmaz mı be
Nasıl yani bütün bize bu olanlar
Zaman çok çabuk geçiyor diye
Özleten bekleten beklenen ümitlerin
Elinde bir tane gül olmaz mı be... Olmaz mı be
Olmaz mı be... ovovov
Seve seve seve seve
Seve seve seve seve ovovov
Seve seve seve seve
-
Sensiz olmaz ki sensiz
Sana çok ihtiyacım var canım her solukta
Ne olur anla, ne olursun
Sensiz olmaz ki sensiz
Sensiz sevinçlerim solar, sonra ne yaparım ben
Ne olur anla ne olursun
Sen bilirsin ben halimi anlatamam
Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam
Gözbebeğim sen benim her şeyimsin
Sen benim sevgilimsin
***
İnan, inan sevmem kendimi
Hiçbir zaman senin kadar
İnan, inan
***
Sensiz olmaz ki sensiz
Ben senin gölgen bedenim sen beraberken
Ne olur anla ne olursun
***
Sen bilirsin ben halimi anlatamam
Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam
***
Gözbebeğim sen benim her şeyimsin
Sen benim sevgilimsin
***
İnan, inan sevmem kendimi
Hiçbir zaman senin kadar
İnan, inan
***
Sensiz sevinçlerim solar
Sonra ne yaparım ben
Ne olur anla ne olursun
***
Sana bir şey olsa ölürüm
Ben acılardan
Ne olur anla ne olursun
***
Ölüm bile ayıramaz bizi
Ölüm bile
***
Ölüm bile ayıramaz bizi
Ölüm bile
***
Ölüm bile ayıramaz bizi
***
Ölüm bile ayıramaz bizi
-
Gözlerinle mahvettin
Kapılarınla hapsettin
Seninim al tamam
***
Şeytanın ahı tutmuş
Şarkılar aşka gelmiş
Durumum el yaman
***
Bu oyun hep çileli
Bana zarlar hileli
Kaderin bitmek bilmeyen
Oyunu mu bu
***
Şeşiçar ve pencüse
Severim güzeli gencüse
Kader uslanmaz
Kandım işte
***
Tavla tavla beni tavla
Salla pulları zarları
Salla salla beni salla
Vallahi geldim oyuna
-
Aaa, bak ne geçiyo'?
***
Durmadan onu anlatıyordum arkadaşlara
Unutamıyorum diyordum ilk zamanlarda
Bakmayın siz benim gözümdeki yaşlara
Kaldır kadehini içelim haydi eski aşklara
Bakmayın siz benim gözümdeki yaşlara
Kaldır kadehini içelim haydi yeni aşklara
***
Yine beni buldu deli gibi vurdu, Kalbimi yordu bu yeni aşk
Yine beni buldu deli gibi vurdu, Kalbimi yordu bu yeni aşk
Yine beni buldu deli gibi vurdu, Kalbimi yordu bu yeni aşk
Yine beni buldu deli gibi vurdu, Kalbimi yordu bu yeni aşk
***
Her seferinde bir daha, olmaz diyorum
Bile bile göre göre aynı yanlışı tekrâr yapıyorum
Erkeklik mi, gereklilik mi, bilmiyorum
Güzellere zafım var evet, aşık oluyorum
Erkeklik mi, gereklilik mi, bilmiyorum
Güzellere zafım var evet, aşık oluyorum
***
Yine beni buldu deli gibi vurdu, Kalbimi yordu bu yeni aşk
Yine beni buldu deli gibi vurdu, Kalbimi yordu bu yeni aşk
Yine beni buldu deli gibi vurdu, Kalbimi yordu bu yeni aşk
Yine beni buldu deli gibi vurdu, Kalbimi yordu bu yeni aşk
***
Yine beni buldu deli gibi vurdu, Kalbimi yordu bu yeni aşk
Yine beni buldu deli gibi vurdu, Kalbimi yordu bu yeni aşk
Yine beni buldu deli gibi vurdu, Kalbimi yordu bu yeni aşk
Yine beni buldu deli gibi vurdu, Kalbimi yordu bu yeni aşk
***
Ahhh yeni aşk