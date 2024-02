İskender Paydaş

Bu Aşk Fazla Sana (Teoman) Denize açıldım sevmeye sevilmeye Anladım sevmek gibisi yok Yağmura soyundum yavaş yavaş yağar diye Damlalarda yüzmek gibisi yok Yokluğun varlığın bir Dünüm yok yarınım sır *** Nasıl inanırım sana Bu yürek ağır bana Sevgin öyle uzaklarda Nefes alsan da yanımda *** Nasıl inanırım sana Bu yürek ağır bana Sevgin öyle uzaklarda Nefes alsan da yanımda Bu aşk fazla sana *** Denize açıldım sevmeye sevilmeye Anladım sevmek gibisi yok Yağmura soyundum yavaş yavaş yağar diye Damlalarda yüzmek gibisi yok Yokluğun varlığın bir Dünüm yok yarınım sır *** Nasıl inanırım sana Bu yürek ağır bana Sevgin öyle uzaklarda Nefes alsan da yanımda *** Nasıl inanırım sana Bu yürek ağır bana Sevgin öyle uzaklarda Nefes alsan da yanımda *** Bu aşk fazla sana Bu aşk fazla sana Bu aşk fazla sana La- lal- la ha La- lal- la ha La- lal- la ha La- lal- la ha La- lal- la ha La- lal- la ha La- lal- la ha La- lal- la ha *** Yokluğun varlığın bir Dünüm yok yarınım sır Nasıl inanırım sana Bu yürek ağır bana Sevgin öyle uzaklarda Nefes alsan da yanımda *** Nasıl inanırım sana Bu yürek ağır bana Sevgin öyle uzaklarda Nefes alsan da yanımda Bu aşk fazla sana Bu aşk fazla sana

Arap Saçı (Pelin Yilmaz) Bir derdim var dinleyin Ey gökteki yıldızlar Beni benden çalarak Kaybolup gitti yıllar *** Aşk, aşk, aşk yüzünden Izdıraba kul oldum Ömrüm böyle tükendi Ne kadar zalim yıllar *** Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor Of aşk yüzünden *** Arap saçına döndüm Çöz beni arap saçı Çivi çiviyi söker Budur bunun ilacı Budur bunun ilacı *** Sen gittin saçlarıma Erimez karlar yağdı Mevsimlerin tadı yok Baharım sende kaldı *** Ansızın geliverdin Haber bile vermedin Hem kendin harap oldun Hem beni benden ettin *** Gönlüm söz dinlemiyor sevdiğimi ver diyor Kim görse şu halimi bir daha sevme diyor Of aşk yüzünden *** Arap saçına döndüm Çöz beni arap saçı Çivi çiviyi söker Budur bunun ilacı Budur bunun ilacı *** Arap saçına döndüm Çöz beni arap saçı Çivi çiviyi söker Budur bunun ilacı Budur bunun ilacı

Batsın Bu Dünya (BBD Korosu) İnsanlık için, barış için Sevgi dolu bir dünya için Batsın bu dünya *** Yazıklar olsun, yazıklar olsun Kaderin böylesine, yazıklar olsun Her şey karanlık, nerede insanlık Kula kulluk edene, yazıklar olsun *** Batsın bu dünya, bitsin bu rüya Ağlatıp da gülene, yazıklar olsun Dolmamış çileler, yaşanmamış dertler Hasret çeken gönül, benim mi olsun *** Ben ne yaptım, kader sana Mahkum etti, beni bana Her nefeste, bin sitem ver Şikayetim yaradana, şikayetim yaradana *** Şaşıran sen mi yoksa ben meyim bilemedim Öyle bir dert verdin ki, kendime gelemedim Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım Ooof of of of of ooooof oooof oof *** Daha güzel, daha mutlu, daha adıl Sevgi dolu bir dünya için Barış için, insanlık için Batsın bu dünya *** Insanlık için, barış için Sevgi dolu bir dünya için Batsın bu dünya *** Ben mi yarattım, ben mi yarattım Derdi ızdırabına, ben mi yarattım Günah zevk olmuşsa, vefa vurulmuşsa Düzen bozulmuşsa, ben mi yarattım *** Arkadaşlar hazır mısınız? *** Batsın bu dünya, bitsin bu rüya Aşksız geçen ömrüme, yazıklar olsun Dolamamış çileler, yaşanmamış dertler Hasret çeken gönül, benim mi olsun *** Ben ne yaptım, kader sana Mahkum etti, beni bana Her nefeste, bin sitem ver Şikayetim yaradana, şikayetim yaradana *** Şaşıran sen mi yoksa ben meyim bilemedim Öyle bir dert verdin ki, kendime gelemedim Çıkmaz bir sokaktayım, yolumu bulamadım Ooof of of of of ooooof oooof oof

Kar Beyaz (Kerim Tekin & Irem Candaş) Hasret vuruyor gecenin koynunda Anılar vuruyor gözyaşlarıma Çılgın bulutlar dönüyor başımda Uykusuz geceler kapımda *** Yıkılsa dünya kıyamet kopsa Yine de vazgeçmem Ölürüm derdimden Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm *** Yine yoksun diye düşmanım her güne Dursun dünya dönmesin sensiz Yaşatmasın oof Allah'ım sensiz Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm Yine yoksun diye düşmanım her güne *** Hasret vuruyor gecenin koynunda Anılar vuruyor gözyaşlarıma Çılgın bulutlar dönüyor başımda Uykusuz geceler kapımda Yıkılsa dünya kıyamet kopsa Yine de vazgeçmem ölürüm derdimden *** Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm Yine yoksun diye düşmanım her güne Dursun dünya dönmesin sensiz Yaşatmasın oof Allah'ım sensiz *** Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm Yine yoksun diye düşmanım her güne *** Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm, gülüm Yine yoksun diye düşmanım her güne, düşmanım Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm Yine yoksun diye düşmanım her güne

Nasıl Yani (Atiye & Mirkelam) Huuu... Seve seve seve seve Oooo... Seve seve seve seve Ou ou ov... Durdu sanma kalp sustu kirpikler Filikasızsan böyle olur Beni seyretme biraz da sen yüz Denizde bulduğun senin olur Seni seve seve seve seve hisler aleyhinde Yüzün her halinle hayalimde Korktum hayaletinle Nasıl yani bütün bize bu olanlar Zaman çok çabuk geçiyor diye Özleten bekleten beklenen ümitlerin Elinde bir tane gül olmaz mı be Seve seve seve seve Oooo... Seve seve seve seve Ou ou ov. Durdu sanma kalp sustu kirpikler Filikasızsan böyle olur Beni seyretme biraz da sen yüz Denizde bulduğun senin olur Seni seve seve seve seve hisler aleyhinde Yüzün her halinle hayalimde Korktum hayaletinle Nasıl yani bütün bize bu olanlar Zaman çok çabuk geçiyor diye Özleten bekleten beklenen ümitlerin Elinde bir tane gül olmaz mı be *** Nasıl yani bütün bize bu olanlar Zaman çok çabuk geçiyor diye Özleten bekleten beklenen ümitlerin Elinde bir tane gül olmaz mı be Nasıl yani bütün bize bu olanlar Zaman çok çabuk geçiyor diye Özleten bekleten beklenen ümitlerin Elinde bir tane gül olmaz mı be *** Nasıl yani bütün bize bu olanlar Zaman çok çabuk geçiyor diye Özleten bekleten beklenen ümitlerin Elinde bir tane gül olmaz mı be Atiye – Mirkelam: Seni seve seve seve seve hisler aleyhinde Yüzün her halinle hayalimde Korktum hayaletinle Nasıl yani bütün bize bu olanlar Zaman çok çabuk geçiyor diye Özleten bekleten beklenen ümitlerin Elinde bir tane gül olmaz mı be... Olmaz mı be Nasıl yani bütün bize bu olanlar Zaman çok çabuk geçiyor diye Özleten bekleten beklenen ümitlerin Elinde bir tane gül olmaz mı be... Olmaz mı be Olmaz mı be... ovovov Seve seve seve seve Seve seve seve seve ovovov Seve seve seve seve

Sensiz Olmaz Ki (Mustafa Ceceli) Sensiz olmaz ki sensiz Sana çok ihtiyacım var canım her solukta Ne olur anla, ne olursun Sensiz olmaz ki sensiz Sensiz sevinçlerim solar, sonra ne yaparım ben Ne olur anla ne olursun Sen bilirsin ben halimi anlatamam Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam Gözbebeğim sen benim her şeyimsin Sen benim sevgilimsin *** İnan, inan sevmem kendimi Hiçbir zaman senin kadar İnan, inan *** Sensiz olmaz ki sensiz Ben senin gölgen bedenim sen beraberken Ne olur anla ne olursun *** Sen bilirsin ben halimi anlatamam Beni bilirsin ben hiç seni aldatamam *** Gözbebeğim sen benim her şeyimsin Sen benim sevgilimsin *** İnan, inan sevmem kendimi Hiçbir zaman senin kadar İnan, inan *** Sensiz sevinçlerim solar Sonra ne yaparım ben Ne olur anla ne olursun *** Sana bir şey olsa ölürüm Ben acılardan Ne olur anla ne olursun *** Ölüm bile ayıramaz bizi Ölüm bile *** Ölüm bile ayıramaz bizi Ölüm bile *** Ölüm bile ayıramaz bizi *** Ölüm bile ayıramaz bizi

Tavla (Doa & Ozgun) Gözlerinle mahvettin Kapılarınla hapsettin Seninim al tamam *** Şeytanın ahı tutmuş Şarkılar aşka gelmiş Durumum el yaman *** Bu oyun hep çileli Bana zarlar hileli Kaderin bitmek bilmeyen Oyunu mu bu *** Şeşiçar ve pencüse Severim güzeli gencüse Kader uslanmaz Kandım işte *** Tavla tavla beni tavla Salla pulları zarları Salla salla beni salla Vallahi geldim oyuna