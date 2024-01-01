Kar Beyaz (Kerim Tekin & Irem Candaş) Şarkı Sözleri
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İskender Paydaş
Kar Beyaz (Kerim Tekin & Irem Candaş)
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Hasret vuruyor gecenin koynunda
Anılar vuruyor gözyaşlarıma
Çılgın bulutlar dönüyor başımda
Uykusuz geceler kapımda
***
Yıkılsa dünya kıyamet kopsa
Yine de vazgeçmem
Ölürüm derdimden
Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm
***
Yine yoksun diye düşmanım her güne
Dursun dünya dönmesin sensiz
Yaşatmasın oof Allah'ım sensiz
Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm
Yine yoksun diye düşmanım her güne
***
Hasret vuruyor gecenin koynunda
Anılar vuruyor gözyaşlarıma
Çılgın bulutlar dönüyor başımda
Uykusuz geceler kapımda
Yıkılsa dünya kıyamet kopsa
Yine de vazgeçmem ölürüm derdimden
***
Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm
Yine yoksun diye düşmanım her güne
Dursun dünya dönmesin sensiz
Yaşatmasın oof Allah'ım sensiz
***
Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm
Yine yoksun diye düşmanım her güne
***
Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm, gülüm
Yine yoksun diye düşmanım her güne, düşmanım
Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm
Yine yoksun diye düşmanım her güne