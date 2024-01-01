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Kar Beyaz (Kerim Tekin & Irem Candaş) Şarkı Sözleri

İskender Paydaş Kar Beyaz (Kerim Tekin & Irem Candaş) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İskender Paydaş Kar Beyaz (Kerim Tekin & Irem Candaş) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kar Beyaz (Kerim Tekin & Irem Candaş) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İskender Paydaş

İskender Paydaş

Kar Beyaz (Kerim Tekin & Irem Candaş)

  • Kar Beyaz (Kerim Tekin & Irem Candaş)
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