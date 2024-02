İskender Paydaş

Hasret vuruyor gecenin koynunda Anılar vuruyor gözyaşlarıma Çılgın bulutlar dönüyor başımda Uykusuz geceler kapımda *** Yıkılsa dünya kıyamet kopsa Yine de vazgeçmem Ölürüm derdimden Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm *** Yine yoksun diye düşmanım her güne Dursun dünya dönmesin sensiz Yaşatmasın oof Allah'ım sensiz Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm Yine yoksun diye düşmanım her güne *** Hasret vuruyor gecenin koynunda Anılar vuruyor gözyaşlarıma Çılgın bulutlar dönüyor başımda Uykusuz geceler kapımda Yıkılsa dünya kıyamet kopsa Yine de vazgeçmem ölürüm derdimden *** Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm Yine yoksun diye düşmanım her güne Dursun dünya dönmesin sensiz Yaşatmasın oof Allah'ım sensiz *** Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm Yine yoksun diye düşmanım her güne *** Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm, gülüm Yine yoksun diye düşmanım her güne, düşmanım Karbeyazdır ölüm ellerinden gülüm Yine yoksun diye düşmanım her güne