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7/24 Dinle Zamansız Şarkılar

Zamansız Şarkılar Şarkı Sözleri

İskender Paydaş Zamansız Şarkılar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İskender Paydaş Zamansız Şarkılar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zamansız Şarkılar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İskender Paydaş

İskender Paydaş

Zamansız Şarkılar

  • Nasıl Yani (Atiye & Mirkelam)

  • Arap Saçı (Pelin Yilmaz)

  • Batsın Bu Dünya (BBD Korosu)

  • Bu Aşk Fazla Sana (Teoman)

  • Doktor (İskender Paydaş)

  • Kar Beyaz (Kerim Tekin & Irem Candaş)

  • Kartal Dağı (Iskender Paydas Band)

  • Sensiz Olmaz Ki (Mustafa Ceceli)

  • Tavla (Doa & Ozgun)

  • Yeni Aşk (Yılmaz Kömürcü)

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