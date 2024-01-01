İskender Ulus

Hekimoğlu Hekimoğlu Derler Benim Aslıma Aynalı Martin Yaptırdım Da (Narinim) Kendi Neslime. *** Hekim Oğlu Derler Bir Küçük Uşak, Bir Omuzdan Bir Omuza (Narinim) On Arma Fişek. *** Konaklar Yaptırdım Mermer Direkli, Hekimoğlu Dediğin De (Narinim) Aslan Yürekli. *** Konaklar Yaptırdım Döşetemedim, Ünye Fatsa Bir Oldu Da(Narinim) Baş Edemedim. *** Ünye Fatsa Arası Ordu'da Kuruldu, Hekimoğlu Dediğin (Narinim) O Da Vuruldu.

Kara Tren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez