İslam Rzayev

Beni attın ay gız ay gız ateşe Beni attın ay gız ay gız ateşe Beklemekti eşkini daim peşe Atacağdın beni sevdin söyle bes niçin Doldur eşkin şerbet kimi ver içim Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar *** Gözüm yolda kaldı kaldı ay güzel Gözüm yolda kaldı kaldı ay güzel Payız oldu yar bağlar oldu hezel Yollarına baka baka kaldı gözlerim Sene çatsın yüreğimdeki sözlerim Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar *** Yalvarıram yar haralarda galmışan Beni incitme yalvarıram yar beni atma terk etme Çağırıram yar haralarda galmışan beni incitme Yalvarıram yar beni atma terketme *** Yollarına baka baka kaldı gözlerim Sene çatsın yüreğimdeki sözlerim Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar