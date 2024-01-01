İslam Rzayev

Ay Gız Şarkı Sözleri
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Beni attın ay gız ay gız ateşe
Beni attın ay gız ay gız ateşe
Beklemekti eşkini daim peşe
Atacağdın beni sevdin söyle bes niçin
Doldur eşkin şerbet kimi ver içim
Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar
Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar
***
Gözüm yolda kaldı kaldı ay güzel
Gözüm yolda kaldı kaldı ay güzel
Payız oldu yar bağlar oldu hezel
Yollarına baka baka kaldı gözlerim
Sene çatsın yüreğimdeki sözlerim
Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar
Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar
***
Yalvarıram yar haralarda galmışan
Beni incitme yalvarıram yar beni atma terk etme
Çağırıram yar haralarda galmışan beni incitme
Yalvarıram yar beni atma terketme
***
Yollarına baka baka kaldı gözlerim
Sene çatsın yüreğimdeki sözlerim
Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar
Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar
Söyle, söyle sene böyle n'oldu yar