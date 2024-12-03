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7/24 Dinle İslami İçerikler Çocuk
Bilirkişi

Bilirkişi

Çocuk

13 Bölüm | 01:21:23
Eğlenerek öğrenmeye var mısın? Temel dini bilgileri masalsı anlatımıyla çocuklara sevdiren Bilirkişi programı seni bekliyor!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bağdat | 1. Bölüm Bağdat'ın anlam ve önemini öğreniyoruz.

Vav TV 06:20
02

Hadis | 2. Bölüm Hadisin anlam ve önemini öğreniyoruz.

Vav TV 05:30
03

Kabe | 3. Bölüm Kabe'nin anlam ve önemini öğreniyoruz.

Vav TV 06:16
04

Kelime-i Tevhid | 4. Bölüm Kelime-i Tevhid'in anlam ve önemini öğreniyoruz.

Vav TV 06:33
05

Kur'an-ı Kerim | 5. Bölüm Kur'an-ı Kerim'in anlam ve önemini öğreniyoruz.

Vav TV 05:55
06

Medine-i Münevvere | 6. Bölüm Medine-i Münevvere'nin anlam ve önemini öğreniyoruz.

Vav TV 06:09
07

Mescid-i Aksa | 7. Bölüm Mescid-i Aksa'nın anlam ve önemini öğreniyoruz.

Vav TV 06:13
08

Mescid-i Nebevi | 8. Bölüm Mescid-i Nebevi'nin anlam ve önemini öğreniyoruz.

Vav TV 06:38
09

Minare | 9. Bölüm Minarenin anlam ve önemini öğreniyoruz.

Vav TV 06:25
10

Minber | 10. Bölüm Minberin anlam ve önemini öğreniyoruz.

Vav TV 05:29
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