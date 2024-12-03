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İslami İçerikler
Çocuk
Bilirkişi
Çocuk
13 Bölüm | 01:21:23
Eğlenerek öğrenmeye var mısın? Temel dini bilgileri masalsı anlatımıyla çocuklara sevdiren Bilirkişi programı seni bekliyor!
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01
Bağdat | 1. Bölüm
Bağdat'ın anlam ve önemini öğreniyoruz.
Vav TV
06:20
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02
Hadis | 2. Bölüm
Hadisin anlam ve önemini öğreniyoruz.
Vav TV
05:30
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03
Kabe | 3. Bölüm
Kabe'nin anlam ve önemini öğreniyoruz.
Vav TV
06:16
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04
Kelime-i Tevhid | 4. Bölüm
Kelime-i Tevhid'in anlam ve önemini öğreniyoruz.
Vav TV
06:33
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05
Kur'an-ı Kerim | 5. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'in anlam ve önemini öğreniyoruz.
Vav TV
05:55
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06
Medine-i Münevvere | 6. Bölüm
Medine-i Münevvere'nin anlam ve önemini öğreniyoruz.
Vav TV
06:09
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07
Mescid-i Aksa | 7. Bölüm
Mescid-i Aksa'nın anlam ve önemini öğreniyoruz.
Vav TV
06:13
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08
Mescid-i Nebevi | 8. Bölüm
Mescid-i Nebevi'nin anlam ve önemini öğreniyoruz.
Vav TV
06:38
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09
Minare | 9. Bölüm
Minarenin anlam ve önemini öğreniyoruz.
Vav TV
06:25
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10
Minber | 10. Bölüm
Minberin anlam ve önemini öğreniyoruz.
Vav TV
05:29
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