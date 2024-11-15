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Dinimi Öğreniyorum

Dinimi Öğreniyorum

Çocuk

30 Bölüm | 09:59:09
Yüce dinimizin şerefli mesajını, ibadetlerimizi, Peygamberimizin güzel ahlakını ve hayatını, inanç esaslarımızı öğrenmek ve anlamak için Dinimi Öğreniyorum...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Dinimi Öğreniyorum - 1. Bölüm İnanç Dersi - Yaz Kur'an Kursu

Vav TV 19:41
02

Dinimi Öğreniyorum - 2. Bölüm İbadet Dersi - Yaz Kur'an Kursu

Vav TV 17:05
03

Dinimi Öğreniyorum - 3. Bölüm İbadet Dersi - Yaz Kur'an Kursu

Vav TV 19:42
04

Dinimi Öğreniyorum - 4. Bölüm Siyer Dersi - Yaz Kur'an Kursu

Vav TV 23:31
05

Dinimi Öğreniyorum - 5. Bölüm Ahlak Dersi - Yaz Kur'an Kursu

Vav TV 24:52
06

Dinimi Öğreniyorum - 6. Bölüm İnanç Dersi - Yaz Kur'an Kursu

Vav TV 15:19
07

Dinimi Öğreniyorum - 7. Bölüm İbadet Dersi - Yaz Kur'an Kursu

Vav TV 14:54
08

Dinimi Öğreniyorum - 8. Bölüm İbadet Dersi - Yaz Kur'an Kursu

Vav TV 14:32
09

Dinimi Öğreniyorum - 9. Bölüm Siyer Dersi - Yaz Kur'an Kursu

Vav TV 25:58
10

Dinimi Öğreniyorum - 10. Bölüm Ahlak Dersi - Yaz Kur'an Kursu

Vav TV 21:06
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