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İslami İçerikler
Çocuk
Dinimi Öğreniyorum
Çocuk
30 Bölüm | 09:59:09
Yüce dinimizin şerefli mesajını, ibadetlerimizi, Peygamberimizin güzel ahlakını ve hayatını, inanç esaslarımızı öğrenmek ve anlamak için Dinimi Öğreniyorum...
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01
Dinimi Öğreniyorum - 1. Bölüm
İnanç Dersi - Yaz Kur'an Kursu
Vav TV
19:41
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02
Dinimi Öğreniyorum - 2. Bölüm
İbadet Dersi - Yaz Kur'an Kursu
Vav TV
17:05
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03
Dinimi Öğreniyorum - 3. Bölüm
İbadet Dersi - Yaz Kur'an Kursu
Vav TV
19:42
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04
Dinimi Öğreniyorum - 4. Bölüm
Siyer Dersi - Yaz Kur'an Kursu
Vav TV
23:31
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05
Dinimi Öğreniyorum - 5. Bölüm
Ahlak Dersi - Yaz Kur'an Kursu
Vav TV
24:52
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06
Dinimi Öğreniyorum - 6. Bölüm
İnanç Dersi - Yaz Kur'an Kursu
Vav TV
15:19
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07
Dinimi Öğreniyorum - 7. Bölüm
İbadet Dersi - Yaz Kur'an Kursu
Vav TV
14:54
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08
Dinimi Öğreniyorum - 8. Bölüm
İbadet Dersi - Yaz Kur'an Kursu
Vav TV
14:32
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09
Dinimi Öğreniyorum - 9. Bölüm
Siyer Dersi - Yaz Kur'an Kursu
Vav TV
25:58
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10
Dinimi Öğreniyorum - 10. Bölüm
Ahlak Dersi - Yaz Kur'an Kursu
Vav TV
21:06
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