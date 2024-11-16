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İslami İçerikler
Çocuk
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis
Çocuk
18 Bölüm | 38:24
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis, çocuklara erken yaşta hadisleri eğlendirerek öğretmeyi hedefler..
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01
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Marifetli çocuk'
Bu bölümde, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bizlerden istediği gibi annelerimize yardımcı olmanın önemi vurgulanıyor.
Vav TV
02:08
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02
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Sarı inek'
Bu bölümde hayvanlara eziyet etmenin çok yanlış olduğu Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bir sözü ile anlatılıyor.
Vav TV
01:52
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03
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Yarış'
Bu bölümde Murtaza adlı çocuk ile Hüsnü'nün arasında geçenler anlatılıyor.
Vav TV
02:18
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04
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Para'
Ethem, dürüstlüğün önemini başından geçen bir olaydan sonra daha iyi anlayacaktı...
Vav TV
02:23
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05
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Plastik Tabak'
Anne ve babalarımızın kıymetini vakit geç olmadan anlamamız gerekiyor.
Vav TV
02:18
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06
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Palto'
Çoban Ahmet Dayı'nın başından geçen acı olaylar...
Vav TV
02:09
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07
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Oğlak'
Necip ve sevdiği hayvan olan oğlağın başından geçenler...
Vav TV
01:57
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08
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Öfke'
Halit ve Nurettin'in başından geçenler...
Vav TV
01:28
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09
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Misafir'
Hamdi, bahçede oynarken başından bazı olaylar geçti...
Vav TV
01:52
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10
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Lokma'
Zengin bir ailede büyüyen Besim, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu gördü...
Vav TV
01:48
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