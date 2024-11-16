×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle İslami İçerikler Çocuk
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis

Çocuk

18 Bölüm | 38:24
Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis, çocuklara erken yaşta hadisleri eğlendirerek öğretmeyi hedefler..
DİNLE TAKİP ET
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Marifetli çocuk' Bu bölümde, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bizlerden istediği gibi annelerimize yardımcı olmanın önemi vurgulanıyor.

Vav TV 02:08
02

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Sarı inek' Bu bölümde hayvanlara eziyet etmenin çok yanlış olduğu Peygamberimiz Hz. Muhammed'in bir sözü ile anlatılıyor.

Vav TV 01:52
03

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Yarış' Bu bölümde Murtaza adlı çocuk ile Hüsnü'nün arasında geçenler anlatılıyor.

Vav TV 02:18
04

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Para' Ethem, dürüstlüğün önemini başından geçen bir olaydan sonra daha iyi anlayacaktı...

Vav TV 02:23
05

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Plastik Tabak' Anne ve babalarımızın kıymetini vakit geç olmadan anlamamız gerekiyor.

Vav TV 02:18
06

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Palto' Çoban Ahmet Dayı'nın başından geçen acı olaylar...

Vav TV 02:09
07

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Oğlak' Necip ve sevdiği hayvan olan oğlağın başından geçenler...

Vav TV 01:57
08

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Öfke' Halit ve Nurettin'in başından geçenler...

Vav TV 01:28
09

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Misafir' Hamdi, bahçede oynarken başından bazı olaylar geçti...

Vav TV 01:52
10

Hikayelerle Çocuklara 40 Hadis 'Lokma' Zengin bir ailede büyüyen Besim, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu gördü...

Vav TV 01:48
... KAPAT
**

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı