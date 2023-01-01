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Dua Çalma Listeleri

Kadir Gecesi'nde Okunacak Dualar
Yasin Suresi'nden Sonra Okunacak Dualar
Namaz Sureleri ve Anlamları
Sınavda Okunacak Dualar
Nazar Duaları
Kunut Duaları
Amentü Duası
Tahiyyat Duası
Sabah Namazında Okunacak Dualar
Öğle Namazında Okunacak Dualar
İkindi Namazında Okunacak Dualar
Akşam Namazında Okunacak Dualar
Yatsı Namazında Okunacak Dualar
Prof. Dr. Mehmet Ay'ın Sesinden Dualar
Emrullah Hatipoğlu'nun Sesinden Dualar

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