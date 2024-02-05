Dua İle Gelen Bereket

Dua 6 Bölüm | 35:59 6 Bölüm | 35:59

Dua, kulun samimi ve içten bir şekilde Allah'a sığınmasını veya yalvarışını, Allah'ın yüceliği karşısında güçsüzlüğünü itiraf etmesini, kulun tâzim duyguları içinde Allah'ın lütfunu, yardımını ve affını dileyişini ifade eder.