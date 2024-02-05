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İslami İçerikler
Dua
Dua İle Gelen Bereket
Dua İle Gelen Bereket
Dua
6 Bölüm | 35:59
Dua, kulun samimi ve içten bir şekilde Allah'a sığınmasını veya yalvarışını, Allah'ın yüceliği karşısında güçsüzlüğünü itiraf etmesini, kulun tâzim duyguları içinde Allah'ın lütfunu, yardımını ve affını dileyişini ifade eder.
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Dua İle Gelen Bereket
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