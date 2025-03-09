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Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları

Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları

Ekrem Demirli Dersleri

11 Bölüm | 13:06:54
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları - 1. Seminer

Ekrem Demirli 1:04:24
02

Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları - 2. Seminer

Ekrem Demirli 1:15:33
03

Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları - 3. Seminer

Ekrem Demirli 1:17:21
04

Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları - 4. Seminer

Ekrem Demirli 1:15:40
05

Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları - 5. Seminer

Ekrem Demirli 1:10:37
06

Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları - 6. Seminer

Ekrem Demirli 1:23:54
07

Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları - 7. Seminer

Ekrem Demirli 1:24:44
08

Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları - 8. Seminer

Ekrem Demirli 1:06:44
09

Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları - 9. Seminer

Ekrem Demirli 1:01:19
10

Cüneyd-i Bağdâdî, Resâil-i Cüneyd Okumaları - 10. Seminer

Ekrem Demirli 1:13:59
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