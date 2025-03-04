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7/24 Dinle İslami İçerikler Ekrem Demirli Dersleri
İbn Tufeyl, Hayy bin Yakzân Okumaları

İbn Tufeyl, Hayy bin Yakzân Okumaları

Ekrem Demirli Dersleri

4 Bölüm | 05:52:49
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İbn Tufeyl, Hayy bin Yakzân Okumaları - 1. Seminer

Ekrem Demirli 1:30:40
02

İbn Tufeyl, Hayy bin Yakzân Okumaları - 2. Seminer

Ekrem Demirli 1:33:01
03

İbn Tufeyl, Hayy bin Yakzân Okumaları - 3. Seminer

Ekrem Demirli 1:23:57
04

İbn Tufeyl, Hayy bin Yakzân Okumaları - 4. Seminer

Ekrem Demirli 1:25:11
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