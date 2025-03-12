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Muhasibi ve Fârâbî, Akıl Üzerine Mukayeseli Metinler

Muhasibi ve Fârâbî, Akıl Üzerine Mukayeseli Metinler

Ekrem Demirli Dersleri

9 Bölüm | 12:22:53
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Muhasibi ve Fârâbî, Akıl Üzerine Mukayeseli Metinler - 1. Seminer

Ekrem Demirli 1:30:11
02

Muhasibi ve Fârâbî, Akıl Üzerine Mukayeseli Metinler - 2. Seminer

Ekrem Demirli 1:21:59
03

Muhasibi ve Fârâbî, Akıl Üzerine Mukayeseli Metinler - 3. Seminer

Ekrem Demirli 1:28:28
04

Muhasibi ve Fârâbî, Akıl Üzerine Mukayeseli Metinler - 4. Seminer

Ekrem Demirli 1:21:01
05

Muhasibi ve Fârâbî, Akıl Üzerine Mukayeseli Metinler - 5. Seminer

Ekrem Demirli 1:10:35
06

Muhasibi ve Fârâbî, Akıl Üzerine Mukayeseli Metinler - 6. Seminer

Ekrem Demirli 1:14:04
07

Muhasibi ve Fârâbî, Akıl Üzerine Mukayeseli Metinler - 7. Seminer

Ekrem Demirli 1:28:32
08

Muhasibi ve Fârâbî, Akıl Üzerine Mukayeseli Metinler - 8. Seminer

Ekrem Demirli 1:27:15
09

Muhasibi ve Fârâbî, Akıl Üzerine Mukayeseli Metinler - 9. Seminer

Ekrem Demirli 1:20:48
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