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Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları

Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları

Ekrem Demirli Dersleri

40 Bölüm | 53:51:51
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları - 1. Seminer

Ekrem Demirli 1:27:50
02

Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları - 5. Seminer

Ekrem Demirli 1:19:04
03

Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları - 6. Seminer

Ekrem Demirli 1:24:23
04

Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları - 7. Seminer

Ekrem Demirli 1:22:50
05

Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları - 8. Seminer

Ekrem Demirli 48:49
06

Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları - 9. Seminer

Ekrem Demirli 1:32:39
07

Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları - 10. Seminer

Ekrem Demirli 1:18:43
08

Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları - 11. Seminer

Ekrem Demirli 1:17:09
09

Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları - 12. Seminer

Ekrem Demirli 1:27:30
10

Sadreddin Konevî, Tasavvuf Metafiziği Okumaları - 13. Seminer

Ekrem Demirli 1:30:45
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