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Serrac, Lüma Okumaları

Serrac, Lüma Okumaları

Ekrem Demirli Dersleri

11 Bölüm | 11:56:12
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01

Serrac, Lüma Okumaları - 1. Seminer

Ekrem Demirli 1:29:02
02

Serrac, Lüma Okumaları - 2. Seminer

Ekrem Demirli 1:25:07
03

Serrac, Lüma Okumaları - 3. Seminer (part-1)

Ekrem Demirli 47:00
04

Serrac, Lüma Okumaları - 3. Seminer (part-2)

Ekrem Demirli 53:20
05

Serrac, Lüma Okumaları - 4. Seminer (part-1)

Ekrem Demirli 1:14:30
06

Serrac, Lüma Okumaları - 4. Seminer (part-2)

Ekrem Demirli 20:21
07

Serrac, Lüma Okumaları - 5. Seminer

Ekrem Demirli 1:42:25
08

Serrac, Lüma Okumaları - 6. Seminer (part-1)

Ekrem Demirli 52:42
09

Serrac, Lüma Okumaları - 6. Seminer (part-2)

Ekrem Demirli 49:48
10

Serrac, Lüma Okumaları - 7. Seminer

Ekrem Demirli 39:07
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