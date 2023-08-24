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Hac Genel Duaları

Hac Genel Duaları

Hac&Umre

16 Bölüm | 01:07:48
Hac'da dinlenmesi gereken duaları Arapça ve Türkçe olarak sizler için derledik! İşte hac dualarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mina'da Okunacak Dua

Radyo Turkuvaz 03:48
02

Müzdelife Vakfesinde Okunacak Dua

Radyo Turkuvaz 07:14
03

Salavat-ı Şerife

Radyo Turkuvaz 01:16
04

Tehlil dua

Radyo Turkuvaz 00:34
05

Tekbir dua

Radyo Turkuvaz 00:34
06

Telbiye dua

Radyo Turkuvaz 00:41
07

Tesbih dua

Radyo Turkuvaz 00:54
08

Teşrik Günlerinde Okunacak Dua

Radyo Turkuvaz 01:40
09

Vasıtaya Binerken Okunacak Dua

Radyo Turkuvaz 02:01
10

Yola Çıkarken Okunacak Dua

Radyo Turkuvaz 02:21
... KAPAT
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