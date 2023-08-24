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7/24 Dinle İslami İçerikler Hac&Umre Hac Sözlüğü
Hac Sözlüğü

Hac Sözlüğü

Hac&Umre

65 Bölüm | 26:08
Hac sözlüğünden bilmediğiniz kelimelerin anlamlarını dinleyebilirsiniz.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ziyaret nedir?

Radyo Turkuvaz 00:32
02

Zemzem nedir?

Radyo Turkuvaz 01:10
03

Vakfe (vukuf) nedir?

Radyo Turkuvaz 00:16
04

Umre nedir?

Radyo Turkuvaz 00:09
05

Udhiyye nedir?

Radyo Turkuvaz 00:08
06

Telbiye nedir?

Radyo Turkuvaz 01:35
07

Tekbir nasıl getirilir?

Radyo Turkuvaz 00:20
08

Tehlîl nedir?

Radyo Turkuvaz 00:24
09

Tehallül nedir?

Radyo Turkuvaz 00:22
10

Tavaf namazı nasıl kılınır?

Radyo Turkuvaz 01:16
... KAPAT
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