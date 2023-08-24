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7/24 Dinle İslami İçerikler Hac&Umre Hac Yazıları
Hac Yazıları

Hac Yazıları

Hac&Umre

10 Bölüm | 57:11
Mehmet Emin Ay ve Ekrem Demirli gibi önemli yazarların hac ile ilgili yazılarının yer aldığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hacca Manevi Hazırlık konusunda Diyanet’e düşen görevler… / 23.06.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 05:52
02

Hac yolculuğunda, “önce refik, sonra tarik…” / 16.06.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 05:42
03

Hacca manevi hazırlıkta son safha: Semboller üzerinde düşünmek… / 20.06.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 06:23
04

Hacca manevi hazırlıkta gönül dünyasına hitabın önemi / 27.06.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 06:44
05

“Hacca Manevi Hazırlık” nasıl olmalıdır? / 06.06.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 05:58
06

Hac’dan dönmek olmaz! / 25.07.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 06:27
07

Hacı olmak, hacı kalmak ve hacı olarak uğurlanmak… / 28.07.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 06:03
08

Hacı olarak uğurlanmak ne demek? / 02.08.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 06:00
09

Meşakkatle Saklanmış Bir Mana Olarak Hac / 13.06.23

Ekrem Demirli 05:22
10

Hac ve Sembol: Şeytanı Taşlamak / 27.07.23

Ekrem Demirli 02:40
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