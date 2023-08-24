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Hac&Umre
Sa'y Duaları
Sa'y Duaları
Hac&Umre
7 Bölüm | 53:42
Sa'y dualarını Arapça ve Türkçe olarak bu çalma listesinden dinleyebilirsin!
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01
Sa'ydan Sonra Merve'de Yapılacak Dua
Radyo Turkuvaz
09:11
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02
Altıncı Şavt'ta Okunacak Dua
Radyo Turkuvaz
06:32
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03
Beşinci Şavt'ta Okunacak Dua
Radyo Turkuvaz
07:36
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04
Dördüncü Şavt'ta Okunacak Dua
Radyo Turkuvaz
08:01
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05
Üçüncü Şavt'ta Okunacak Dua
Radyo Turkuvaz
07:04
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06
İkinci Şavt'ta Okunacak Dua
Radyo Turkuvaz
07:49
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07
Birinci Şavt'ta Okunacak Dua
Radyo Turkuvaz
07:29
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