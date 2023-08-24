×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle İslami İçerikler Hac&Umre Tavaf Duaları
Tavaf Duaları

Tavaf Duaları

Hac&Umre

7 Bölüm | 37:10
Tavaf dualarını Arapça ve Türkçe olarak bu çalma listesinden dinleyebilirsin!
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yedinci Şavt'ta Okunacak Dua - Tavaf

Radyo Turkuvaz 04:59
02

Altıncı Şavt'ta Okunacak Dua - Tavaf

Radyo Turkuvaz 05:12
03

Beşinci Şavt'ta Okunacak Dua - Tavaf

Radyo Turkuvaz 05:49
04

Dördüncü Şavt'ta Okunacak Dua - Tavaf

Radyo Turkuvaz 05:20
05

Üçüncü Şavt'ta Okunacak Dua - Tavaf

Radyo Turkuvaz 05:27
06

İkinci Şavt'ta Okunacak Dua - Tavaf

Radyo Turkuvaz 05:28
07

Birinci Şavt'ta Okunacak Dua - Tavaf

Radyo Turkuvaz 04:55
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Hac Genel Duaları
Hac İlahileri
Sa'y Duaları
Hac Yazıları
Hac Sözlüğü

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı