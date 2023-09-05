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Abdest Nasıl Alınır?

Abdest Nasıl Alınır?

İbadetler

5 Bölüm | 12:29
Abdest alma ile ilgili kafana takılan soru işaretlerini bu çalma listesiyle birlikte cevaplandırabilirsin.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Abdest alırken sıra gözetmek şart mı?

Vav TV 05:24
02

Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest sahih olur mu?

Vav TV 01:28
03

Malikilerin abdesti oturarak uyudukları zaman bozulur mu?

Vav TV 02:23
04

Abdestin sadece farzlarını yapsak olur mu?

Vav TV 00:43
05

Varis çorabının üzerine mesh yapılır mı?

Vav TV 02:31
... KAPAT
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