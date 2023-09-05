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İslami İçerikler
İbadetler
Abdest Nasıl Alınır?
Abdest Nasıl Alınır?
İbadetler
5 Bölüm | 12:29
Abdest alma ile ilgili kafana takılan soru işaretlerini bu çalma listesiyle birlikte cevaplandırabilirsin.
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01
Abdest alırken sıra gözetmek şart mı?
Vav TV
05:24
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02
Besmele ve niyet unutulduğunda gusül veya abdest sahih olur mu?
Vav TV
01:28
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03
Malikilerin abdesti oturarak uyudukları zaman bozulur mu?
Vav TV
02:23
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04
Abdestin sadece farzlarını yapsak olur mu?
Vav TV
00:43
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05
Varis çorabının üzerine mesh yapılır mı?
Vav TV
02:31
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