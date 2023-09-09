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İbadetler
Akaid
Akaid
İbadetler
32 Bölüm | 01:22:19
Akaid programının tüm bölümlerinin yer aldığı çalma listesi...
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01
Dua ettikten sonra aynı anda amin ve inşallah demek caiz midir?
Vav TV
01:29
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02
Hıdırellez nedir, dinde yeri var mıdır?
Vav TV
11:17
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03
Burçlar var mıdır? Kur'an'ı Kerim'de geçiyor mu?
Vav TV
00:57
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04
Taklidi ve tahkiki iman arasındaki fark nedir?
Vav TV
05:04
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05
"Şefaat Ya Resulullah" demek şirke girer mi?
Vav TV
01:40
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06
Cami ve okul bahçesinden meyve toplanıp yenilir mi?
Vav TV
02:48
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07
Mezhep değiştirmek caiz midir?
Vav TV
04:39
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08
Okunan Kur'an'ı dinlemenin hükmü nedir?
Vav TV
00:55
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09
Bahçeye vurulan sondaj suyu evin içinde kullanılabilir mi?
Vav TV
02:32
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10
Selamlaşmanın önemi nedir?
Vav TV
02:28
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