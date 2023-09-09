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İnfak

İnfak

İbadetler

2 Bölüm | 03:53
İnfak programının bölümlerini bu çalma listesinden dinleyebilirsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İslam'a göre yardım toplamanın usulü nedir?

Vav TV 02:39
02

Haram para ile ihtiyacı olanlara yardım ediyorum, caiz midir?

Vav TV 01:14
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