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7/24 Dinle İslami İçerikler İbadetler Kurban
Kurban

Kurban

İbadetler

4 Bölüm | 11:50
Kurbanla ilgili merak edilen tüm soruların yanıtlandığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Mezhep farklılığı evliliğe engel midir?

Vav TV 02:17
02

Marketlerin kurban organizasyonuna katılmak caiz midir?

Vav TV 01:49
03

İslami usûllere göre hayvan kesimi nasıl olmalıdır?

Vav TV 02:49
04

Haram para ile kurban kesilebilir mi?

Vav TV 04:55
... KAPAT
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