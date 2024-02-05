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İslami İçerikler
İbadetler
Mübarek Gün ve Geceler
Mübarek Gün ve Geceler
İbadetler
3 Bölüm | 07:06
Kadir Gecesi, Miraç Kandili, Mevlid Kandili, Berat Kandili, Regaip Kandili gibi İslam dünyasında önemli gün ve geceler hakkında merak edilen, bilinmeyen konuların anlatıldığı podcast serisi...
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01
İsra ve Miraç Gecesi
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02
Miraç ve Mevlid: Doğum gününde yaratılışın anlamını düşünmek / 07.10.22
Ekrem Demirli
07:06
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03
Miraç sırrının yaşandığı namazlar kılabilmek / 07.03.22
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay
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