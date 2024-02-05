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Mübarek Gün ve Geceler

Mübarek Gün ve Geceler

İbadetler

3 Bölüm | 07:06
Kadir Gecesi, Miraç Kandili, Mevlid Kandili, Berat Kandili, Regaip Kandili gibi İslam dünyasında önemli gün ve geceler hakkında merak edilen, bilinmeyen konuların anlatıldığı podcast serisi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

İsra ve Miraç Gecesi

7/24 Dinle 00:00
02

Miraç ve Mevlid: Doğum gününde yaratılışın anlamını düşünmek / 07.10.22

Ekrem Demirli 07:06
03

Miraç sırrının yaşandığı namazlar kılabilmek / 07.03.22

Prof. Dr. Mehmet Emin Ay 00:00
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