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Namaz

Namaz

İbadetler

2 Bölüm | 56:12
Farz ibadet namaz ile ilgili tüm sorular cevaplanıyor...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sünnet namazlarda sehiv secdesi yapılır mı?

Vav TV 01:30
02

Namazların sünneti farzdan sonra kılınır mı?

Vav TV 54:42
... KAPAT
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