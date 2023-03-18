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Namaz Nasıl Kılınır?

Namaz Nasıl Kılınır?

İbadetler

5 Bölüm | 19:17
Namaz, İslam'ın şartlarından biri olarak kabul edilen bir ibadettir. Bu çalma listesi beş vakit namazın nasıl kılındığını öğretmeyi amaçlamaktadır.
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sabah namazı nasıl kılınır?

7/24 Dinle 04:45
02

Öğle namazı nasıl kılınır?

7/24 Dinle 00:00
03

İkindi namazı nasıl kılınır?

7/24 Dinle 08:33
04

Akşam namazı nasıl kılınır?

7/24 Dinle 05:59
05

Yatsı namazı nasıl kılınır?

7/24 Dinle 00:00
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