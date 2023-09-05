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7/24 Dinle İslami İçerikler İbadetler Oruç&Ramazan
Oruç&Ramazan

Oruç&Ramazan

İbadetler

1 Bölüm | 01:17
Oruç ve Ramazan ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtlandığı çalma listesi...
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Oruca ne zaman niyet edilir?

Vav TV 01:17
... KAPAT
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