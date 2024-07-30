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İbadetler
Ticaret & Alışveriş
Ticaret & Alışveriş
İbadetler
21 Bölüm | 49:03
İslam'a uygun ticaret ve alışveriş nasıl olmalıdır?
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01
Kar payı ile faiz arasındaki fark nedir?
Vav TV
04:15
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02
Banka altın hesabı açmak caiz midir?
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01:42
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03
Araç almak için katılım bankasını kullanmak caiz mi?
Vav TV
00:31
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04
Aynı cinsten iki malın takas edilmesi caiz midir?
Vav TV
03:40
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05
Yılda bir ton buğday kira alıyorum, öşür vermem gerekir mi?
Vav TV
00:51
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06
Bir şey satarken kar etmenin ölçüsü nedir?
Vav TV
07:08
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07
Katılım bankalarının sattığı yatırım fonları caiz midir?
Vav TV
05:12
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08
Hisse senedi almak caiz midir?
Vav TV
00:27
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09
Kazancında haram olduğu bilinen kurumla ticari muamele yapmak caiz mi?
Vav TV
02:02
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10
Tefe - Tüfe ile alışveriş yapmak caiz midir?
Vav TV
00:38
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