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Ticaret & Alışveriş

Ticaret & Alışveriş

İbadetler

21 Bölüm | 49:03
İslam'a uygun ticaret ve alışveriş nasıl olmalıdır?
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kar payı ile faiz arasındaki fark nedir?

Vav TV 04:15
02

Banka altın hesabı açmak caiz midir?

Vav TV 01:42
03

Araç almak için katılım bankasını kullanmak caiz mi?

Vav TV 00:31
04

Aynı cinsten iki malın takas edilmesi caiz midir?

Vav TV 03:40
05

Yılda bir ton buğday kira alıyorum, öşür vermem gerekir mi?

Vav TV 00:51
06

Bir şey satarken kar etmenin ölçüsü nedir?

Vav TV 07:08
07

Katılım bankalarının sattığı yatırım fonları caiz midir?

Vav TV 05:12
08

Hisse senedi almak caiz midir?

Vav TV 00:27
09

Kazancında haram olduğu bilinen kurumla ticari muamele yapmak caiz mi?

Vav TV 02:02
10

Tefe - Tüfe ile alışveriş yapmak caiz midir?

Vav TV 00:38
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