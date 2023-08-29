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Zekat

Zekat

İbadetler

2 Bölüm | 04:52
Zekat programının bölümlerini bu çalma listesinde bulabilirsin!
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Küçükbaş hayvanların zekatı nasıl hesaplanır?

Vav TV 04:03
02

Zekatımızı düğün yapan birisine takı olarak verebilir miyiz?

Vav TV 00:49
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