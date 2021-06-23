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7/24 Dinle İsmail Çağlar

İsmail Çağlar

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En Çok Dinlenen İsmail Çağlar Şarkıları

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01

Gün, gayret günüdür

İsmail Çağlar 03:35
02

AK Parti’nin İletişimi O Kadar Da Zor Bir İş Değil

İsmail Çağlar 03:55
03

Dijital mecralar da piyasaya tabidir

İsmail Çağlar 03:50
04

Yaşasın Taraftarlık!

İsmail Çağlar 02:28
05

Bir küfürbaz milletvekilliğine nasıl devam edebilir?

İsmail Çağlar 03:01

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