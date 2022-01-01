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İsmail Hakkı Fencioğlu
İsmail Hakkı Fencioğlu
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01
Bir Bahar Akşamı Rastladım Size
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Fuat Edip Baskı
Besteci:
Selahattin Pınar
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02
Leyla Bir Özge Candır
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Vecdi Bingöl
Besteci:
Sadettin Kaynak
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03
Söyle Sevgili Söyle
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Vecdi Bingöl
Besteci:
M.Nurettin Selçuk
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04
Düşermi Şanına
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hacı Arif Bey
Besteci:
Hacı Arif Bey
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05
Gözlerin Doğuyor Gecelerime
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Halit Çelikoğlu
Besteci:
Yusuf Nalkesen
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