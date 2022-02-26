İsmet Özel

Bak, ölüm güzü kıskanıyor simdi issizdir onun sevimli kedisi ve herkes onun el değmedik yerleri olduğunu sanıyor. uzuyor defterine uğrayan kan lekesi *** senin kuşların olurdu mevsimi yolculuklara çağıran içli taşra kızların gizemli eviçleri kapıların olurdu korkudan çok denizlere açılan o denize açılan ellerin nerde simdi? *** yine bir güz büyümekte kanında gölgelerin o üzünç orduları tarlalar çiğnemekte bak, ölüm güzü kıskanıyor mevsimi aska çağıran kuşların nerde senin güze el değdirmeyen ellerin nerde?