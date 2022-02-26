Bakır Tenli Yapraklar Şarkı Sözleri
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İsmet Özel
Bakır Tenli Yapraklar
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Bak, ölüm güzü kıskanıyor
simdi issizdir onun sevimli kedisi
ve herkes onun el değmedik yerleri olduğunu sanıyor.
uzuyor defterine uğrayan kan lekesi
***
senin kuşların olurdu mevsimi yolculuklara çağıran
içli taşra kızların gizemli eviçleri
kapıların olurdu korkudan çok denizlere açılan
o denize açılan ellerin nerde simdi?
***
yine bir güz büyümekte kanında gölgelerin
o üzünç orduları tarlalar çiğnemekte
bak, ölüm güzü kıskanıyor
mevsimi aska çağıran kuşların nerde senin
güze el değdirmeyen ellerin nerde?