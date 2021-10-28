İsmet Özel

Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan İsmet Özel, deneme, söyleşi, mektup ve şiir türünde birçok eser verdi. İşte İsmet Özel'in birbirinden etkileyici şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...