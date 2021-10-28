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7/24 Dinle İsmet Özel
İsmet Özel

İsmet Özel

11 Parça | 36:49

Uzun yıllar çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan İsmet Özel, deneme, söyleşi, mektup ve şiir türünde birçok eser verdi. İşte İsmet Özel'in birbirinden etkileyici şiirlerini kendi sesinden dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Amentü

İsmet Özel 09:15
02

Kaçış

İsmet Özel 01:35
03

Naat

İsmet Özel 04:36
04

Esenlik Bildirisi

İsmet Özel 01:41
05

Yağmurun Kapıları Karanlık

İsmet Özel 01:35
06

Bakır Tenli Yapraklar

İsmet Özel 01:00
07

Tüfenk

İsmet Özel 01:16
08

Sevgilim Hayat

İsmet Özel 03:32
09

Yaşamak Umrumdadır

İsmet Özel 03:20
10

Sebeb-i Telif

İsmet Özel 03:29
11

Celladıma Gülümserken Çektirdiğim Son Resmin Arkasındaki Satırlar

İsmet Özel 05:30

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KAPAT
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