İsmet Özel

Sebeb-i Telif Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız yaprakla yağmurun aşkı meselâ kim olsa serpilen coşturuyor bizi imreniyoruz başkalarının mahvına. Yağmur mahvoluyor çarparak kendini parçalıyor mâşukunun açılan kıvrımında yaprak dirimle irkiliyor nazlı ve mağrur silkiniyor vuran her damlayla. *** Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız bakıp başkasının başkayla kurduğu bağlantıya aşka dair diyoruz ilk anı bu olmalı ilkönce damarlarımızda duyuyoruz çağıltısını uzak iklimlerin kokusu gitmediğimiz şehirlerin önceden bir baş dönmesiyle kabarıyor hafızamızda sonra ayrılıklar düşüne dalıyoruz: Bize ait olan ne kadar uzakta! *** Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız başkalarının düşünceleriyle değil. “Üstümde yıldızlı gök”demişti Königsberg’li “içerimde ahlâk yasası”. Yasa mı? Kimin için? Neyi berkitir yasa? İster gözünü oğuştur,istersen tetiği çek idam mangasındasın içinde yasa varsa. Girmem,girmedim mangalara Yer etmedi adalet duygusu içimde benim çünkü ben ömrümce adle boyun eğdim. Yıldızlı gökten bana soracak olursanız kösnüdüm ona karşı onu hep altımda istedim. *** Başkalarının aşkıyla başlıyor hayatımız ve devam ediyor başkalarının hınçlarıyla düşmanı gösteriyorlar,ona saldırıyoruz siz gidin artık düşman dağıldı dedikleri bir anda anlaşılıyor baştan beri bütün yenik düşenlerle aynı kışlaktaymışız incecik yas dumanı herkese ulaşıyor sevinç günlerine hürya doluştuğumuzda tek başınayız. *** Diyorum hepimizin bir gizli adı olsa gerek belki çocuk ve ihtiyar,belki kadın ve erkek hepimiz,herbirimiz gizli bir isimle adaşız yoksa şimdiye kadar hesapların tutması lâzımdı hayatımıza kendi adımızla başlardık bilmediğimiz bu isim,hesaptaki bu açık belki dilimi çözer,aşkımı başlatırım aşk yazılmamış olsa bile adımın üzerine adımı aşkın üstüne kendim yazarım.

Firuze Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Kıskanır rengini baharda yeşiller Sevda büyüsü gibisin sen Firuze Sen nazlı bir çiçek, bir orman kuytusu Üzüm buğusu gibisin sen Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgâr gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze *** Bir gün dönüp bakınca düşler İçmiş olursa yudum yudum yudum yıllarını Ağla, ağla Firuze ağla Anlat bir zaman ne dayanılmaz güzellikte olduğunu *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Acılı bir bakış yerleşirse eğer Kirpiğinin ucundan gözbebeğine Her şeyin bedeli var, güzelliğinin de Bir gün gelir ödenir, öde Firuze *** Duru bir su gibi, bazen volkan gibi Bazen bir deli rüzgâr gibi Gözlerinde telaş, yıllar sence yavaş Acelen ne bekle Firuze

Gönül Hancım Gönül hancım için yansın senin gidiyorum Benim sancım Şirin kadar ağır değil Ferhat gibi dağlar delsen yine de Yerin benim yanım değil *** Nasıl dersin senin sevdim yalan bilmiyorum Benim kalbim senin kadar sağır değil İnanmaya gücüm olsa gider miyim Sevda dağım kolay değil *** Neler gelir, neler geçer içinden Yüzün ağlar için güler göçümden Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil Ölümsün sonunda sen *** Neler gelir, neler geçer içinden Yüzün ağlar için güler göçümden Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil Ölümsün sonunda sen *** Gönül hancım için yansın senin gidiyorum Benim sancım Şirin kadar ağır değil Ferhat gibi dağlar delsen yine de Yerin benim yanım değil *** Nasıl dersin senin sevdim yalan bilmiyorum Benim kalbim senin kadar sağır değil İnanmaya gücüm olsa gider miyim Sevda dağım kolay değil *** Neler gelir, neler geçer içinden Yüzün ağlar için güler göçümden Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil Ölümsün sonunda sen *** Neler gelir, neler geçer içinden Yüzün ağlar için güler göçümden Kaçıyor mu sanıyorsun gözümden Nasıl desem asıl yerim cennet olsa yanın değil Ölümsün sonunda sen

Tövbekar Çok zaman oldu tövbekar oldum yalan değil Çok zaman oldu tövbekar oldum yalan değil Hiç bilen yok halimi ben unuttum kendimi Hiç soran yok halimi ben unuttum kendimi *** Halim yok anla bir de sen vurma Yalanım varsa canım günahım boynuma ferman Halim yok anla bir de sen vurma Yalanım varsa canım günahım boynuma ferman *** Halim yok anla anla anla anla anla Halim yok anla bir de sen vurma *** Halim yok anla anla Bir de sen vurma Halim yok anla anla anla