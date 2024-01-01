Altın Şarkılar-1 Şarkı Sözleri
Itri Altın Şarkılar-1 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Itri Altın Şarkılar-1 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Altın Şarkılar-1 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Ah tut-i mucize guyem, ne desem laf değil
Tut-i mucize guyem, ne desem laf değil
Belli yarim, belli dost
Belli mirim, belli dost
Belli ömrüm, belli dost
Ah çerh ile söyleşemem, ayinesi saf değil
Çerh ile söyleşemem, ayinesi saf değil
Belli yarim, belli dost
Belli mirim, belli dost
Belli ömrüm, belli dost
Ah ehl-i dildir diyemem, sinesi saf olmayana
Belli yarim, belli dost
Belli mirim, belli dost
Belli ömrüm, belli dost
Ah tut-i mucize guyem, ne desem laf değil
Tut-i mucize guyem, ne desem laf değil
Belli yarim, belli dost
Belli mirim, belli dost
Belli ömrüm, belli dost
-
-
-
-
-
Bir ihtimal daha var
O da ölmek mi dersin
Söyle canım ne dersin
Vuslatın başka alem
Sen bir ömre bedelsin
Sükut etme nazlı yar
Beni Mecnun edersin
Vuslatın başa alem
Sen bir ömre bedelsin
-
-