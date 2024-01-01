Ivan Rebroff

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Annem İçin Sen varken bir anlam vardı Sen varken yaşama hevesim vardı Sen gittin gideli Bıraktım her şeyimi dön annem *** Annem için onun için bu şarkı Dinle anne ağla anne seviyorum Sen de söyle herkes duysun anne Ben çalayım sen de oku söyle anne *** Sen varken bir huzur vardı Sen varken neşe vardı Sen gittin gideli Bıraktım her şeyimi dön annem *** Annem için onun için bu şarkı Dinle anne ağla anne seviyorum Sen de söyle herkes duysun anne Ben çalayım sen de oku söyle anne

Çingenem Kapkara gözlerle Yaktın çingenem Aşkınla tutuşup Yandım çingenem *** Ruhumu koparıp Aldın bedenden Uğruna sararıp Soldum çingenem *** Karanlık gecede Ateşin başında Takınır zilleri Oynar çingenem *** Savurur saçlarını Esen rüzgarla Bir deli sevdaya Salar çingenem *** Çingenem çingenem Kara gözlü çingenem Aşkınla tutuşup Yandım çingenem *** Çingenem çingenem Kara gözlü çingenem Uğruna sararıp Soldum çingenem

Dön Ne Olur Sen gittiğinde gözüm arkada kaldı Canım sıkıldı çabuk gel Tadım kalmadı sensiz Tadım kalmadı hemen gel Bir kaç gün içinde dön ne olur *** Bıraktığın gibi buradayım Yalnız değilsin canındayım Tut elimi tut yanındayım *** Yalnız değilsin canındayım *** Bir kaç gün içinde dön ne olur

Hata Kalınca sebepsiz bir başıma Hatıralar beynimde dans ediyor Günahlarım dizilip bir bir karşıma Sanki birer birer intikam alıyor *** Yüreğimden zincire vurulmuşum Anılar her bir halkayı bağlıyor Ben duygularımın esiri olmuşum Hatalar yalan duygularla Başlıyor *** Sende benim hatalarımdan birisin Sen en büyük günahlarımın bedelisin Senin için harcanan zamana yazık Sen en güzel duyguların katilisin *** İstemem seni Ne sevgini ne kendini İstemem ben bu hayatı Sözüm ona pembe rengi

Unuturum Ayrılık bu ölüm değil ya Unuturum unuturum Gittiğin yerde kal geri gelme Ben kalbimi avuturum *** Artık uzak dur benden uzak Başka oyun bu başka tuzak Hem güzel iste hem köle kul Kendini zorla dengini bul *** Kabahatin çoğu sende Gelemedik yar yan yana Üzülmedin savrulurken Sen bir yana ben bir yana