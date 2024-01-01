İzel Çelik Ercan

-
Sen sevip öptün diye senin mi oldu?
Çiçekler taktın diye gelin mi oldu?
En süslü yalanlarla aldattın onu
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Sen sevip öptün diye senin...
Çiçekler taktın diye gelin mi oldu?
En süslü yalanlarla aldattın onu
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Ara ara, belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra, ne denir ki sana?
Geçmişler olsun
***
Ara ara, belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra, ne denir ki sana?
Geçmişler olsun
***
Bir köşede unuttun, başkası kaptı
Aşkı çabuk öğrettin, çok canlar yaktı
Göz açıp kapadın, baktın ki kaçtı
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Bir köşede unuttun, başkası kaptı
Aşkı çabuk öğrettin, çok canlar yaktı
Göz açıp kapadın, baktın ki kaçtı
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Ara ara, belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra, ne denir ki sana?
Geçmişler olsun
***
Ara ara, belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra, ne denir ki sana?
Geçmişler olsun
***
Ara ara
-
-
Sen sevip öptün diye senin mi oldu?
Çiçekler taktın diye gelin mi oldu?
En süslü yalanlarla aldattın onu
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Sen sevip öptün diye senin...
Çiçekler taktın diye gelin mi oldu?
En süslü yalanlarla aldattın onu
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Ara ara, belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra, ne denir ki sana?
Geçmişler olsun
***
Ara ara, belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra, ne denir ki sana?
Geçmişler olsun
***
Bir köşede unuttun, başkası kaptı
Aşkı çabuk öğrettin, çok canlar yaktı
Göz açıp kapadın, baktın ki kaçtı
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Bir köşede unuttun, başkası kaptı
Aşkı çabuk öğrettin, çok canlar yaktı
Göz açıp kapadın, baktın ki kaçtı
Geçmişler olsun, geçmişler olsun
***
Ara ara, belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra, ne denir ki sana?
Geçmişler olsun
***
Ara ara, belki de bulursun
Gündüz gece yalvar yakar olursun
Sende sıra, ne denir ki sana?
Geçmişler olsun
***
Ara ara
-
Avuçlarımda tuttuğum sevgiydi sadece
Öyle kokmadan, incitmeden birşeyleri
Anısında upuzun selvi ağaçlarımı
***
Kaderci gibi bir mezar taşınım
Anlamına duygularım ölüyor
Ölüme sözüm yok
Sadece avuçlarım kanıyor
***
Öyle bir duygu bu
Öyle bir kalp ki bu
Öyle bir aşk ki bu
Avuçlarım kanıyor
***
Öyle bir duygu bu
Öyle bir kalp ki bu
Öyle bir aşk ki bu
Avuçlarım kanıyor
Avuçlarım kanıyor
***
Dur demiyor ki kimse bu karanlık acıya
Çıkıp da biri devirmiyor ki
Anısında taze aşk kokan gülleri
Kaderci gibi bir mezar taşınım
***
Anlamına duygularım ölüyor
Ölüme sözüm yok
Sadece avuçlarım kanıyor
***
Öyle bir duygu bu
Öyle bir kalp ki bu
Öyle bir aşk ki bu
Avuçlarım kanıyor
***
Öyle bir duygu bu
Öyle bir kalp ki bu
Öyle bir aşk ki bu
Avuçlarım kanıyor
Avuçlarım kanıyor
-
-
Bir kadeh yada bir tek sigara
Anlatırdı derdimi sana
Hüzün dolu sessiz geceler
Sen yokken dost olurdu bana
Bir kadeh yada bir tek sigara
Anlatırdı derdimi sana
Hüzün dolu sessiz geceler
Sen yokken dost olurdu bana
Yok istemem sensiz geceyi
Artık gelmelisin sen bana
Hissetmeyi o sevgiyi
Şimdi vermelisin sen bana
Dönmelisin, görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin, sen bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
Dönmelisin, görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin, sen bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
Bir kağıt yada boş bir satıra
Anlattım yalnızlığı sana
Sevgi dolu sensiz geceler
Artık hatıra oldu bana
Bir kağıt yada boş bir satıra
Anlattım yalnızlığı sana
Sevgi dolu sensiz geceler
Artık hatıra oldu bana
Yok istemem sensiz geceyi
Artık gelmelisin sen bana
Hissetmeyi o sevgiyi
Şimdi vermelisin sen bana
Dönmelisin, görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin, sen bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
Dönmelisin, görmelisin
Artık seni sevdiğimi bilmelisin
Sevmelisin, sen bilmelisin
Artık benim olduğunu bilmelisin
Dönmelisin...
-
Geceler hüzün dolu ayrilik şarkisi yüregimde nefesimde
Rüzgarlar islik gibi çaliyor yüregimi sevgilim nerdesin
Sonra bir yildiz kayar gecenin mateminde
Aşkimiz bitiyor nerdesin nerdesin
***
Şu gönlüm seni arar kaybolan gecelerde sevgilim nerdesin
Dalgalar seni vurur özleyen yüregime bir tanem nerdesin
***
Sonra bir marti gibi gözlerim seni arar
Aşkimiz bitiyor nerdesin, nerdesin
Nerdesin, nerdesin, nerdesin
***
Sonra bir marti gibi gözlerim seni arar
Aşkimiz bitiyor nerdesin, askimiz bitiyor nerdesin
Nerdesin, nerdesin
-
Yapayalnız gecelerde
Bekledim dön diye
Geçmiyordu zaman
Ağladım gel diye
Resmin baş ucumda
Hayalinle rüyamda
Uyanmak istemedim
Seninleydim sevgilim
Ellerini aradım
Öpmek istedim seni
Çaresiz tek başıma
Sen yokken yanımda
Hüzünlü bakışların
Çocuksu gülüşlerin
Çıkmıyordu aklımdan
Sen yokken yanımda
Gözlerin hep aklımda
Uykusuz sabahlarda
Telefondaki sesin
Hâlâ kulaklarımda
Hep içimi çekerken
Düşüncemsin sevgilim
Dokunmak istedim sana
Sen yoktun yanımda
Ellerini aradım
Öpmek istedim seni
Çaresiz tek başıma
Sen yokken yanımda
Hüzünlü bakışların
Çocuksu gülüşlerin
Çıkmıyordu aklımdan
Sen yokken yanımda
Ellerini aradım
Öpmek istedim seni
Çaresiz tek başıma
Sen yokken yanımda
Hüzünlü bakışların
Çocuksu gülüşlerin
Çıkmıyordu aklımdan
Sen yokken yanımda
Yapayalnız gecelerde
Bekledim dön diye
Geçmiyordu zaman
Ağladım gel diye
Resmin baş ucumda
Hayalinle rüyamda
Uyanmak istemedim
Seninleydim sevgilim
Gözlerin hep aklımda
Uykusuz sabahlarda
Telefondaki sesin
Hâlâ kulaklarımda
Hep içimi çekerken
Düşüncemsin sevgilim
Dokunmak istedim sana
Sen yoktun yanımda
-
Sus yeter söyleme
Terk edip gitsen bile bilmek istemem
Sus, sus birtanem, sus
Yalvarırım konuşma, artık söyleme
***
Garip oldu yüreğim gidince
Tutkundum benim delice bir tanem
Ne çok hasret saklıymış bir günde
Aklım takılmış sevgine, yüreğine
***
Anladım şimdi
Gel deneyelim yeniden
Boş verelim geçmişi, eskiyi
***
Gel deneyelim yeniden
Boşverelim geçmişi, eskiyi
Sevgimiz yeter
***
Sus yeter söyleme
Terk edip gitsen bile bilmek istemem
Sus, sus bir tanem, sus
Yalvarırım konuşma, artık söyleme
***
Garip oldu yüreğim gidince
Tutkundum benim delice bir tanem
Ne çok hasret saklıymış bir günde
Aklım takılmış sevgine, yüreğine
***
Anladım şimdi
Gel deneyelim yeniden
Boş verelim geçmişi, eskiyi
***
Gel deneyelim yeniden
Boş verelim geçmişi, eskiyi
Sevgimiz yeter
-
-
-
Gözlerim dolu dolu oluyor
Sen buradan çekip giderken
İçimde bir özlem uyanıyor
Ellerim kuru kuru duruyor
Resimini alıp bakarken
Özledim özledim seni ben
***
Bırakıp da gittin gideli
Dudaklarım bomboş şimdi
Giderken hiç düşünmedin mi
Yalnızlık tak etti canıma
Ağlarken duyduklarıma
Özledim özledim seni ben