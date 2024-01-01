İzel Çelik Ercan

Avuçlarım Kanıyor Avuçlarımda tuttuğum sevgiydi sadece Öyle kokmadan, incitmeden birşeyleri Anısında upuzun selvi ağaçlarımı *** Kaderci gibi bir mezar taşınım Anlamına duygularım ölüyor Ölüme sözüm yok Sadece avuçlarım kanıyor *** Öyle bir duygu bu Öyle bir kalp ki bu Öyle bir aşk ki bu Avuçlarım kanıyor *** Öyle bir duygu bu Öyle bir kalp ki bu Öyle bir aşk ki bu Avuçlarım kanıyor Avuçlarım kanıyor *** Dur demiyor ki kimse bu karanlık acıya Çıkıp da biri devirmiyor ki Anısında taze aşk kokan gülleri Kaderci gibi bir mezar taşınım *** Anlamına duygularım ölüyor Ölüme sözüm yok Sadece avuçlarım kanıyor *** Öyle bir duygu bu Öyle bir kalp ki bu Öyle bir aşk ki bu Avuçlarım kanıyor *** Öyle bir duygu bu Öyle bir kalp ki bu Öyle bir aşk ki bu Avuçlarım kanıyor Avuçlarım kanıyor

Ara Ara (remix) Sen sevip öptün diye senin mi oldu? Çiçekler taktın diye gelin mi oldu? En süslü yalanlarla aldattın onu Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Sen sevip öptün diye senin... Çiçekler taktın diye gelin mi oldu? En süslü yalanlarla aldattın onu Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Ara ara, belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra, ne denir ki sana? Geçmişler olsun *** Ara ara, belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra, ne denir ki sana? Geçmişler olsun *** Bir köşede unuttun, başkası kaptı Aşkı çabuk öğrettin, çok canlar yaktı Göz açıp kapadın, baktın ki kaçtı Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Bir köşede unuttun, başkası kaptı Aşkı çabuk öğrettin, çok canlar yaktı Göz açıp kapadın, baktın ki kaçtı Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Ara ara, belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra, ne denir ki sana? Geçmişler olsun *** Ara ara, belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra, ne denir ki sana? Geçmişler olsun *** Ara ara

Ara Ara Sen sevip öptün diye senin mi oldu? Çiçekler taktın diye gelin mi oldu? En süslü yalanlarla aldattın onu Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Sen sevip öptün diye senin... Çiçekler taktın diye gelin mi oldu? En süslü yalanlarla aldattın onu Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Ara ara, belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra, ne denir ki sana? Geçmişler olsun *** Ara ara, belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra, ne denir ki sana? Geçmişler olsun *** Bir köşede unuttun, başkası kaptı Aşkı çabuk öğrettin, çok canlar yaktı Göz açıp kapadın, baktın ki kaçtı Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Bir köşede unuttun, başkası kaptı Aşkı çabuk öğrettin, çok canlar yaktı Göz açıp kapadın, baktın ki kaçtı Geçmişler olsun, geçmişler olsun *** Ara ara, belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra, ne denir ki sana? Geçmişler olsun *** Ara ara, belki de bulursun Gündüz gece yalvar yakar olursun Sende sıra, ne denir ki sana? Geçmişler olsun *** Ara ara

Dönmelisin Bir kadeh yada bir tek sigara Anlatırdı derdimi sana Hüzün dolu sessiz geceler Sen yokken dost olurdu bana Bir kadeh yada bir tek sigara Anlatırdı derdimi sana Hüzün dolu sessiz geceler Sen yokken dost olurdu bana Yok istemem sensiz geceyi Artık gelmelisin sen bana Hissetmeyi o sevgiyi Şimdi vermelisin sen bana Dönmelisin, görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin, sen bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin Dönmelisin, görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin, sen bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin Bir kağıt yada boş bir satıra Anlattım yalnızlığı sana Sevgi dolu sensiz geceler Artık hatıra oldu bana Bir kağıt yada boş bir satıra Anlattım yalnızlığı sana Sevgi dolu sensiz geceler Artık hatıra oldu bana Yok istemem sensiz geceyi Artık gelmelisin sen bana Hissetmeyi o sevgiyi Şimdi vermelisin sen bana Dönmelisin, görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin, sen bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin Dönmelisin, görmelisin Artık seni sevdiğimi bilmelisin Sevmelisin, sen bilmelisin Artık benim olduğunu bilmelisin Dönmelisin...

Nerdesin Geceler hüzün dolu ayrilik şarkisi yüregimde nefesimde Rüzgarlar islik gibi çaliyor yüregimi sevgilim nerdesin Sonra bir yildiz kayar gecenin mateminde Aşkimiz bitiyor nerdesin nerdesin *** Şu gönlüm seni arar kaybolan gecelerde sevgilim nerdesin Dalgalar seni vurur özleyen yüregime bir tanem nerdesin *** Sonra bir marti gibi gözlerim seni arar Aşkimiz bitiyor nerdesin, nerdesin Nerdesin, nerdesin, nerdesin *** Sonra bir marti gibi gözlerim seni arar Aşkimiz bitiyor nerdesin, askimiz bitiyor nerdesin Nerdesin, nerdesin

Sen Yokken Yapayalnız gecelerde Bekledim dön diye Geçmiyordu zaman Ağladım gel diye Resmin baş ucumda Hayalinle rüyamda Uyanmak istemedim Seninleydim sevgilim Ellerini aradım Öpmek istedim seni Çaresiz tek başıma Sen yokken yanımda Hüzünlü bakışların Çocuksu gülüşlerin Çıkmıyordu aklımdan Sen yokken yanımda Gözlerin hep aklımda Uykusuz sabahlarda Telefondaki sesin Hâlâ kulaklarımda Hep içimi çekerken Düşüncemsin sevgilim Dokunmak istedim sana Sen yoktun yanımda Ellerini aradım Öpmek istedim seni Çaresiz tek başıma Sen yokken yanımda Hüzünlü bakışların Çocuksu gülüşlerin Çıkmıyordu aklımdan Sen yokken yanımda Ellerini aradım Öpmek istedim seni Çaresiz tek başıma Sen yokken yanımda Hüzünlü bakışların Çocuksu gülüşlerin Çıkmıyordu aklımdan Sen yokken yanımda Yapayalnız gecelerde Bekledim dön diye Geçmiyordu zaman Ağladım gel diye Resmin baş ucumda Hayalinle rüyamda Uyanmak istemedim Seninleydim sevgilim Gözlerin hep aklımda Uykusuz sabahlarda Telefondaki sesin Hâlâ kulaklarımda Hep içimi çekerken Düşüncemsin sevgilim Dokunmak istedim sana Sen yoktun yanımda

Sus Sus yeter söyleme Terk edip gitsen bile bilmek istemem Sus, sus birtanem, sus Yalvarırım konuşma, artık söyleme *** Garip oldu yüreğim gidince Tutkundum benim delice bir tanem Ne çok hasret saklıymış bir günde Aklım takılmış sevgine, yüreğine *** Anladım şimdi Gel deneyelim yeniden Boş verelim geçmişi, eskiyi *** Gel deneyelim yeniden Boşverelim geçmişi, eskiyi Sevgimiz yeter *** Sus yeter söyleme Terk edip gitsen bile bilmek istemem Sus, sus bir tanem, sus Yalvarırım konuşma, artık söyleme *** Garip oldu yüreğim gidince Tutkundum benim delice bir tanem Ne çok hasret saklıymış bir günde Aklım takılmış sevgine, yüreğine *** Anladım şimdi Gel deneyelim yeniden Boş verelim geçmişi, eskiyi *** Gel deneyelim yeniden Boş verelim geçmişi, eskiyi Sevgimiz yeter