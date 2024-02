İzel Çelik Ercan

Dayanmaya gücüm kalmadı Gidenler geri dönmedi Sevgiden başka herşey yolunda Kalbim eskisi gibi atmıyor Kimseye dönüp bakmıyor Baksana hayal kırıklığı sonunda *** Boşver daha düşünme hayat kör bir tuzak Eğlen bize bu yol yakın aşk çok uzak Boşver daha düşünme hayat kör bir tuzak Dans et bize bu yol yakın aşk çok uzak *** Dayanmaya gücüm kalmadı Gidenler geri dönmedi Sevgiden başka herşey yolunda Kalbim eskisi gibi atmıyor Kimseye dönüp bakmıyor Baksana hayal kırıklığı sonunda *** Boşver daha düşünme hayat kör bir tuzak Eğlen bize bu yol yakın aşk çok uzak Boşver daha düşünme hayat kör bir tuzak Dans et bize bu yol yakın aşk çok uzak.

İstemem söyleme sakın Beni biraz rahat bırakın of Gözgöze geldiğimizde Yüreğimher nefesinde sen *** Ah dayanamam yüreğimkanar seni görünce Dayananamam yüreğimkanar seni görünce *** Gözlerimgözlerinde Yüreğimyüreğinde of Ayrılık geldi çattı Aşkımız içimizde kaldı of *** Ah dayanamam yüreğimkanar seni görünce Dayananamam yüreğimkanar seni görünce