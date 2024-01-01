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7/24 Dinle İşte Yeniden

İşte Yeniden Şarkı Sözleri

İzel Çelik Ercan İşte Yeniden şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İzel Çelik Ercan İşte Yeniden şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İşte Yeniden sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İzel Çelik Ercan

İzel Çelik Ercan

İşte Yeniden

  • Geri Dön

  • İmkanı Yok

  • İşte Yeniden

  • İstemem

  • Nerdesiniz

  • Bitmesin Bu Rüya

  • Boşver

  • Kafam Bozuk

  • Sus Konuşma

  • Eller Havaya

  • Sen Benimdin

  • İşte (Remix)

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