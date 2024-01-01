İzel Çelik Ercan

İmkanı Yok Ortada fol yumurta yokken Sarıldın herkes bakarken Seviyorsun ama duyamadık Sevdiğini anlamadık Olmazki *** Haydi güzelim bana diş gösterme Seviyorum seni ölesiye Güzelim artık beni üzme Seviyorum seni ölesiye Seviyorum seviyorum Seviyorum seni ölesiye İmkanı yok imkanı yok Kolay değil imkanı yok *** Yok yok yok Ortada fol yumurta yokken Sarıldın herkes bakarken Seviyorsun ama duyamadık Sevdiğini anlamadık Olmazki *** Bu kadar kolaymı zannettin Bilmem beni kime benzettin Ne yani sen beni ne zannettin Seviyorsan seviyorsun Olmazki

İşte Yeniden Bir gün öncesi, Bir gün sonrası Bir üzgünsün bir kızgın Nedir bunun ortası Sor bir kendine Aklına başına al Geliyorlar anla artık Allah aşkına Artık bir şey söyle Ya öyle ya böyle Olur olmaz anlayalım Yeter ki sen söyle İşte yeniden çıktım karşına Aldatma beni oynama Oyalama boşuna Seviyoruz dedik anlatamadık Deli etme beni Allah aşkına

İstemem İstemem söyleme sakın Beni biraz rahat bırakın of Gözgöze geldiğimizde Yüreğimher nefesinde sen *** Ah dayanamam yüreğimkanar seni görünce Dayananamam yüreğimkanar seni görünce *** Gözlerimgözlerinde Yüreğimyüreğinde of Ayrılık geldi çattı Aşkımız içimizde kaldı of *** Ah dayanamam yüreğimkanar seni görünce Dayananamam yüreğimkanar seni görünce

Nerdesiniz Çoktandır kendimle başbaşa kalmadım Sormaladım kimler var diye Hangisi aşığım hangisi düşmanım Sormadım kendime bile *** Yüreğim sakin lakin yoruldu artık kalbim Nerde o hırçın günler Yüreğim sakin lakin yoruldu artık kalbim Nerde o eski günler *** Nerde o günler nerde o dostlar Yüreğimi benden koparanlar Sorarım şimdi size

Bitmesin Bu Rüya Birgün yatsam sonra rüyaya dalsam Hiç uyanmasam Sonra birdenbire sevgilim gelse Bana sarılsa *** Yürüsek sahilde Dolaşsak kırlarda Sonra birden bana O lafı fısıldasa *** Yürüsek sahilde Dolaşşsak kırlarda Sonra birden bana Aa Aa *** Allahım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun ne olur uyandırma Allahım bitmesin bitmesin bu rüya Sonunda evlilik olsun

Boşver Dayanmaya gücüm kalmadı Gidenler geri dönmedi Sevgiden başka herşey yolunda Kalbim eskisi gibi atmıyor Kimseye dönüp bakmıyor Baksana hayal kırıklığı sonunda *** Boşver daha düşünme hayat kör bir tuzak Eğlen bize bu yol yakın aşk çok uzak Boşver daha düşünme hayat kör bir tuzak Dans et bize bu yol yakın aşk çok uzak *** Dayanmaya gücüm kalmadı Gidenler geri dönmedi Sevgiden başka herşey yolunda Kalbim eskisi gibi atmıyor Kimseye dönüp bakmıyor Baksana hayal kırıklığı sonunda *** Boşver daha düşünme hayat kör bir tuzak Eğlen bize bu yol yakın aşk çok uzak Boşver daha düşünme hayat kör bir tuzak Dans et bize bu yol yakın aşk çok uzak.

Kafam Bozuk Dudaklarım bükük gönlüm kırık Gelmeyin üstüme derdim büyük Beni bana bırak sakın ses etme Aldırma sen bana kafam bozuk *** Yetmiyor yetmiyor yeter artık Bitmiyor bitmiyor bitsin artık Ayrılık gözyaşı yeter artık Yeter be yeter be yeter artık *** Gözlerim dopdolu kalbim kırık Yaşanmış aşkların hepsi buruk Beni bana bırak sakın ses etme Aldırma sen bana kafam bozuk

Geri Dön Ayrılık ölümden beter dedikleri kadar varmış Çektiklerim bana yeter şimdi yanında olmak varmış İstanbul gecelerinde sensiz,sensiz kahrolmak ta varmış *** Geri dön geri dön geri dön geri dön odalarıma Geri dön geri dön geri dön bakla sofalarıma Geri dön geri dön geri dön geri dön uykularıma Geri dön geri dön geri dönbakla sofalarıma *** Henüz vakit varken gülüm Bu şehir başıma yıkılmadan ışıklarını yakmadan evler Gülüm henüz vakit varken Sardunyalar solmadan bükülmeden birer birer.

Sus Konuşma Sus yeter söyleme terkedip gitsen bile bilmek istemem Sus sus bir tanem sus yalvarırım konuşma artık söyleme Garip oldu yüreğim gidince *** Tutkumdun benim delice bir tanem Ne çok hasret saklıymış bir günde Aklım takılmış sevgine yüreğine anladım şimdi *** Gel deneyelim yeniden Boşverelim geçmisi eskiyi Sevgimiz yeter

Eller Havaya Haydi şimdi bütün eller havaya Artık girdik hepimiz de havaya *** Haydi şimdi bütün eller havaya Artık girdik hepimiz de havaya *** Açılsın yürekler açılsın gönüller Yer etsin bu şarkı söylesin diller Açılsın yürekler açılsın gönüller Yer etsin bu şarkı söylesin diller *** Haydi şimdi bütün eller havaya Artık girdik hepimiz de havaya *** Haydi şimdi bütün eller havaya Artık girdik hepimiz de havaya *** Haydi şimdi bütün eller havaya Artık girdik hepimiz de havaya *** Haydi şimdi bütün eller havaya Artık girdik hepimiz de havaya *** Havaya kadehler havaya eller Rakının tadını bilmez ki eller *** Havaya kadehler havaya eller Rakının tadını bilmez ki eller *** Haydi şimdi bütün eller havaya Artık girdik hepimiz de havaya *** Haydi şimdi bütün eller havaya Artık girdik hepimiz de havaya *** Haydi şimdi bütün eller havaya Artık girdik hepimiz de havaya *** Haydi şimdi bütün eller havaya Artık girdik hepimiz de havaya

Sen Benimdin Yaz yorgunu deli gönlüm Alışmadı ayrılığa Çiçeklerin renkleriyle sevmiştim Şimdi ben yalnızım Yoksun ki... Sen benimdin kaderimdin Sevdiğimdin ayrıldık diyemem Kandıramam ben kendimi Zamanım yok ayrılığa Bebeklerin gözleriyle sevmiştim Yoksun ki... Sen benimdin kaderimdin Sevdiğimdin ayrıldık diyemem